Тепло перед «прыжком» в холода: Наталья Диденко предупредила о резком изменении погоды с 13 мая

Вторник, 12 мая, станет последним по-настоящему теплым днем перед волной похолодания. Синоптик Наталья Диденко прогнозирует , что завтра столбики термометров еще поднимутся до комфортных меток, однако атмосферный фронт принесет долгожданные осадки.

По словам эксперта, "завтра, 12 мая, будет теплая погода с ближайшей перспективы, днем +20-24 градуса". Однако наслаждаться солнышком придется не везде — большинство областей (Запад, Центр, Север и часть Востока) накроют дожди с грозами. Госпожа Наталка в шутку отмечает, что запрос на влагу сейчас огромен: "У меня порой складывается впечатление, что моя лента – клуб, посвященный исключительно аграриям-профессионалам".

Особенности погоды на 12 мая:

Температура: в среднем +19...+23°C. Исключением станет Закарпатье, где будет неожиданно прохладно только +13... +17°C.

Ветер: преимущественно южный, но на Западе северо-западный. Скорость 7-12 м/с, возможны опасные штормовые порывы.

Киев: в столице ожидается до +20°C, возможен дождь с грозой. Вода в Днепре вблизи города прогрелась до +14 градусов.

Однако радоваться теплу придется недолго. Уже в среду, 13 мая, синоптическая ситуация кардинально изменится. Как предупреждает Диденко, "поскольку уже 13 мая вам не понравится, градусы присядут до +11 +14-ти". Резкое похолодание обойдет только восточные регионы, поэтому украинцам советуют заранее подготовить теплую одежду.

Также Укргидрометцентр прогнозирует похолодание с 15 по 16 мая:

Температурный режим

Западные области: Температура воздуха колеблется в пределах +19...+21°C днем (на Закарпатье — до +21°C). Ночью достаточно прохладно: от +4 ° C (Ивано-Франковск) до +6 ° C (Луцк, Ровно).

Северные и Центральные области: Дневной максимум составляет +19...+21°C. Ночные показатели держатся на уровне +7...+9°C.

Южные области и Крым: Самые теплые ночи ожидаются именно здесь — до +10...+12°C. Днем воздух прогреется до +19... +22°C.

Восточные области: Регион остается самым теплым. В Краматорске и Харькове днем ожидается до +22...+24°C, ночью — +9...+11°C.

Осадки и облачность

Облачно: Наблюдается на большей части территории Украины. Солнце будет периодически выглядывать из-за облаков в большинстве центральных, южных и восточных городов.

Осадки: Карта показывает вероятность небольших дождей в западном регионе (в частности, Ужгород, Львов, Луцк, Ровно), а также осадки на Севере (Чернигов, Сумы) и Востоке (Харьков, Луганск).

16 мая прогнозируется как комфортный весенний день без экстремальных температур. Самая солнечная погода (без символов дождя) ожидается в полосе от Одессы через Кропивницкий до Днепра и Запорожья.

