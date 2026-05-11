Тепло перед «прыжком» в холода: Наталья Диденко предупредила о резком изменении погоды с 13 мая

Недилько Ксения
Вторник, 12 мая, станет последним по-настоящему теплым днем перед волной похолодания. Синоптик Наталья Диденко прогнозирует , что завтра столбики термометров еще поднимутся до комфортных меток, однако атмосферный фронт принесет долгожданные осадки.
По словам эксперта, "завтра, 12 мая, будет теплая погода с ближайшей перспективы, днем +20-24 градуса". Однако наслаждаться солнышком придется не везде — большинство областей (Запад, Центр, Север и часть Востока) накроют дожди с грозами. Госпожа Наталка в шутку отмечает, что запрос на влагу сейчас огромен: "У меня порой складывается впечатление, что моя лента – клуб, посвященный исключительно аграриям-профессионалам".
Особенности погоды на 12 мая:
Однако радоваться теплу придется недолго. Уже в среду, 13 мая, синоптическая ситуация кардинально изменится. Как предупреждает Диденко, "поскольку уже 13 мая вам не понравится, градусы присядут до +11 +14-ти". Резкое похолодание обойдет только восточные регионы, поэтому украинцам советуют заранее подготовить теплую одежду.
Также Укргидрометцентр прогнозирует похолодание с 15 по 16 мая:
Температурный режим
Осадки и облачность
16 мая прогнозируется как комфортный весенний день без экстремальных температур. Самая солнечная погода (без символов дождя) ожидается в полосе от Одессы через Кропивницкий до Днепра и Запорожья.
