Тепло, чай і розетки під час блекаутів: як Укрзалізниця рятує українців узимку

У найскладніший зимовий період Укрзалізниця розгорнула одну з найбільших мереж допомоги цивільному населенню — пункти незламності на залізничній інфраструктурі по всій країні. Про це повідомили в компанії, розповівши, як саме залізниця допомагає українцям пережити морози, блекаути та енергетичні кризи.

97 вокзалів, 50 станцій і десятки “вагонів незламності”: куди йти, якщо вдома холодно та немає світла

Наразі пункти незламності облаштовані на 97 вокзалах та 50 приміських станціях. Навіть за повної відсутності електроенергії там тепло — приміщення обігріваються дров’яними печами, працює освітлення, є гарячий чай та можливість зарядити телефони і гаджети. У цих пунктах можна безпечно чекати на поїзд або перечекати комендантську годину, а за потреби — просто прийти зігрітися, навіть якщо подорож не запланована.

Окремий напрямок допомоги — вагони незламності. Їх уже 56 у 46 містах України та за кордоном. Вони працюють на Київщині, Рівненщині, Тернопільщині, Львівщині, Закарпатті, Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, а також у польському Холмі. У кожному вагоні є обладнані купе з розетками для зарядки смартфонів, ноутбуків і павербанків.

Ці простори стали справжніми тимчасовими хабами життя: дорослі можуть працювати онлайн, а школярі — навчатися під час відключень світла. Для людей, які проводять тут багато часу, партнери Укрзалізниці встановили мікрохвильові печі, де можна розігріти їжу. Завдяки співпраці з World Central Kitchen у вагонах також з’явилися холодильники для зберігання ліків, що критично важливо для людей із хронічними захворюваннями.

Про дітей і тварин теж подбали. Благодійна організація All Hands and Hearts підготувала для малечі розмальовки, книжки, олівці, а за бажанням у вагонах можуть увімкнути улюблені мультфільми. Разом із Hachiko Foundation створені pet friendly купе, де тепло й безпечно буде і домашнім улюбленцям.

В Укрзалізниці закликають українців розповідати про пункти незламності сусідам, особливо літнім людям і тим, хто не має альтернативних джерел тепла.

