Тепло, чай и розетки во время блекаутов: как Укрзализныця спасает украинцев зимой

В самый сложный зимний период Укрзализныця развернула одну из крупнейших сетей помощи гражданскому населению – пункты несокрушимости на железнодорожной инфраструктуре по всей стране . Об этом сообщили в компании, рассказав, как железная дорога помогает украинцам пережить морозы, блекауты и энергетические кризисы.

97 вокзалов, 50 станций и десятки "вагонов несокрушимости": куда идти, если дома холодно и нет света

В настоящее время пункты несокрушимости обустроены на 97 вокзалах и 50 пригородных станциях . Даже при полном отсутствии электроэнергии там тепло – помещения обогреваются дровяными печами , работает освещение, есть горячий чай и возможность зарядить телефоны и гаджеты . В этих пунктах можно безопасно ждать поезда или переждать комендантский час , а при необходимости просто прийти согреться, даже если путешествие не запланировано.

Отдельное направление помощи — вагоны несокрушимости . Их уже 56 в 46 городах Украины и за границей . Они работают на Киевщине, Ровенщине, Тернопольщине, Львовщине, Закарпатье, Сумщине, Харьковщине, Полтавщине, Днепропетровщине , а также в польском Холме . В каждом вагоне есть оборудованные купе с розетками для зарядки смартфонов, ноутбуков и павербанков.

Эти просторы стали настоящими временными хабами жизни: взрослые могут работать онлайн , а школьники – учиться во время отключений света. Для людей, которые проводят много времени, партнеры Укрзализныци установили микроволновые печи , где можно разогреть пищу. Благодаря сотрудничеству с World Central Kitchen в вагонах появились холодильники для хранения лекарств , что критически важно для людей с хроническими заболеваниями.

О детях и животных тоже позаботились. Благотворительная организация All Hands and Hearts подготовила для малышей раскраски, книги, карандаши , а по желанию в вагонах могут включить любимые мультфильмы. Вместе с Hachiko Foundation созданы pet friendly купе , где тепло и безопасно будет и домашним питомцам.

В Укрзализныце призывают украинцев рассказывать о пунктах несокрушимости соседям , особенно пожилым людям и тем, кто не имеет альтернативных источников тепла.

