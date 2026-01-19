Техогляд для всіх: що зміниться для водіїв уже з 2026 року

Міністерство розвитку громад та територій України визначило ключові законодавчі пріоритети у сфері автомобільного транспорту та перевезень на 2026 рік. Йдеться про масштабне оновлення правил, посилення безпеки на дорогах, цифровізацію транспортної сфери та наближення українського законодавства до стандартів Європейського Союзу.

Обовʼязковий техогляд авто в Україні

Однією з головних змін має стати реформа технічного контролю транспортних засобів. Міністерство планує поступово запровадити обов’язковий техогляд для всіх типів автомобільного транспорту. Водночас процедура має стати простішою, прозорішою та без корупційних ризиків. Зокрема, планується спростити техогляд для автомобілів, які вперше реєструються в Україні та вже були у користуванні.

Крім техогляду, у 2026 році Мінрозвитку зосередиться на ухваленні низки вже зареєстрованих законопроєктів. Серед них — оновлення правил перевезення небезпечних вантажів відповідно до міжнародних норм, створення Національного бюро розслідування аварій на транспорті та закон про суспільно важливі перевезення. Останній дозволить громадам замовляти транспортні послуги там, де маршрути є соціально необхідними, але економічно невигідними.

Також планується реформа системи пільгового проїзду, щоб громадяни могли реально користуватися пільгами, а перевізники отримували справедливу компенсацію. Окремий законопроєкт стосуватиметься посилення відповідальності іноземних перевізників за незаконні каботажні перевезення в Україні.

Серед нових ініціатив — законодавче закріплення системи єЧерга для прогнозованого перетину кордону, обов’язкове використання електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН) у всіх перевезеннях, а також реформа ринку таксі. Вона має легалізувати роботу водіїв, встановити єдині правила безпеки та вивести галузь з тіні.

Окрему увагу приділять регулюванню цивільних безпілотників та оновленню правил перевезення швидкопсувних продуктів, щоб сертифікацію такого транспорту можна було проходити в Україні, а не за кордоном.

У Міністерстві зазначають, що всі ці зміни мають зробити транспортну систему безпечнішою, правила — зрозумілішими для бізнесу і пасажирів, а Україну — ближчою до європейських стандартів.

