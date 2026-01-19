Техосмотр для всех: что изменится для водителей уже с 2026 года

Министерство развития общин и территорий Украины определило ключевые приоритеты в сфере автомобильного транспорта и перевозок на 2026 год. Речь идет о масштабном обновлении правил, усилении безопасности на дорогах, цифровизации транспортной сферы и приближении украинского законодательства к стандартам Европейского Союза.

Обязательный техосмотр авто в Украине

Одним из основных изменений должна стать реформа технического контроля транспортных средств. Министерство планирует постепенно ввести обязательный техосмотр всех типов автомобильного транспорта. В то же время, процедура должна стать проще, прозрачнее и без коррупционных рисков. В частности, планируется упростить техосмотр для автомобилей, впервые регистрируемых в Украине и уже бывших в употреблении.

Кроме техосмотра, в 2026 году Минразвития сосредоточится на принятии ряда уже зарегистрированных законопроектов. Среди них – обновление правил перевозки опасных грузов в соответствии с международными нормами, создание Национального бюро расследования аварий на транспорте и закон об общественно важных перевозках. Последний позволит общинам заказывать транспортные услуги там, где маршруты социально необходимы, но экономически невыгодны.

Также планируется реформа системы льготного проезда с тем, чтобы граждане могли реально пользоваться льготами, а перевозчики получали справедливую компенсацию. Отдельный законопроект будет касаться ужесточения ответственности иностранных перевозчиков за незаконные каботажные перевозки в Украине.

Среди новых инициатив — законодательное закрепление системы есть очередь для прогнозируемого пересечения границы, обязательное использование электронной товарно-транспортной накладной (е-ТТН) во всех перевозках, а также реформа рынка такси. Она должна легализовать работу водителей, установить единые правила безопасности и вывести ветвь из тени.

Отдельное внимание будет уделено регулированию гражданских беспилотников и обновлению правил перевозки скоропортящихся продуктов, чтобы сертификацию такого транспорта можно было проходить в Украине, а не за рубежом.

В Министерстве отмечают, что все эти изменения должны сделать транспортную систему более безопасной, правила более понятными для бизнеса и пассажиров, а Украину ближе к европейским стандартам.

