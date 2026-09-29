Технології є, грошей немає: Україна просить ЄС профінансувати виробництво перехоплювачів

Міністерство оборони України звернулося до партнерів із Європейського Союзу з проханням надати фінансову підтримку для виробництва систем перехоплення нових російських безпілотників. Очільник відомства Євгеній Хмара наголосив, що для протидії модернізованим реактивним дронам ворога Силам оборони терміново необхідні доступні, але водночас дієві інструменти.

Євгеній Хмара

За словами міністра, український оборонно-промисловий комплекс уже розробив власні технологічні рішення для ліквідації таких повітряних цілей. Проте, щоб запустити масове виробництво та забезпечити фронт необхідною кількістю зброї, вітчизняним підприємствам бракує ресурсів.

"Українські зброярі вже мають готові розробки, — підкреслює Євгеній Хмара, окреслюючи головну проблему, — однак для їхнього виходу на масштабні промислові потужності нам критично потрібні додаткові інвестиції".

Голова Міноборони закликав європейських союзників не зволікати та виділити необхідні кошти вже протягом поточної осені. Це дозволить українській армії максимально оперативно та у великих обсягах отримати нові засоби захисту неба від реактивних безпілотників, які становлять серйозну загрозу.

Окрім фінансування внутрішнього виробництва НРК та перехоплювачів, Київ продовжує шукати можливості для підсилення класичної протиповітряної оборони великого радіуса дії, яка виснажується щоденними атаками окупантів.

"Паралельно з цим ми звертаємося до держав Європейського Союзу із проханням, — зазначає урядовець, акцентуючи увагу на дефіциті боєприпасів, — поділитися частиною ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot із власних армійських резервів".

Залучення європейських коштів та оперативне передання ракет допоможе Україні створити надійну багаторівневу систему протиповітряної оборони, здатної протистояти новим технологічним викликам з боку РФ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Україна та Сполучені Штати Америки максимально активізували двосторонні оборонні та технологічні консультації, спрямовані на посилення українського неба перед початком холодів та створення нових інструментів фінансового блокування Кремля.