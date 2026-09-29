logo_ukra

BTC/USD

83388

ETH/USD

2674.87

USD/UAH

44.82

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Технології є, грошей немає: Україна просить ЄС профінансувати виробництво перехоплювачів
commentss НОВИНИ Всі новини

Технології є, грошей немає: Україна просить ЄС профінансувати виробництво перехоплювачів

Захист від повітряних атак: Україна потребує європейського фінансування та ракет до Patriot уже цієї осені

29 вересня 2026, 11:57
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Міністерство оборони України звернулося до партнерів із Європейського Союзу з проханням надати фінансову підтримку для виробництва систем перехоплення нових російських безпілотників. Очільник відомства Євгеній Хмара наголосив, що для протидії модернізованим реактивним дронам ворога Силам оборони терміново необхідні доступні, але водночас дієві інструменти.

Технології є, грошей немає: Україна просить ЄС профінансувати виробництво перехоплювачів

Євгеній Хмара

За словами міністра, український оборонно-промисловий комплекс уже розробив власні технологічні рішення для ліквідації таких повітряних цілей. Проте, щоб запустити масове виробництво та забезпечити фронт необхідною кількістю зброї, вітчизняним підприємствам бракує ресурсів.

"Українські зброярі вже мають готові розробки, — підкреслює Євгеній Хмара, окреслюючи головну проблему, — однак для їхнього виходу на масштабні промислові потужності нам критично потрібні додаткові інвестиції".

Голова Міноборони закликав європейських союзників не зволікати та виділити необхідні кошти вже протягом поточної осені. Це дозволить українській армії максимально оперативно та у великих обсягах отримати нові засоби захисту неба від реактивних безпілотників, які становлять серйозну загрозу.

Окрім фінансування внутрішнього виробництва НРК та перехоплювачів, Київ продовжує шукати можливості для підсилення класичної протиповітряної оборони великого радіуса дії, яка виснажується щоденними атаками окупантів.

"Паралельно з цим ми звертаємося до держав Європейського Союзу із проханням, — зазначає урядовець, акцентуючи увагу на дефіциті боєприпасів, — поділитися частиною ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot із власних армійських резервів".

Залучення європейських коштів та оперативне передання ракет допоможе Україні створити надійну багаторівневу систему протиповітряної оборони, здатної протистояти новим технологічним викликам з боку РФ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Україна та Сполучені Штати Америки максимально активізували двосторонні оборонні та технологічні консультації, спрямовані на посилення українського неба перед початком холодів та створення нових інструментів фінансового блокування Кремля.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини