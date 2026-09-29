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Технологии есть, денег нет: Украина просит ЕС профинансировать производство перехватчиков

Защита от воздушных атак: Украина нуждается в европейском финансировании и ракетах к Patriot уже этой осенью

29 сентября 2026, 11:57
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Недилько Ксения

Министерство обороны Украины обратилось к партнерам из Европейского Союза с просьбой предоставить финансовую поддержку для производства систем перехвата новых российских беспилотников. Глава ведомства Евгений Хмара подчеркнул, что для противодействия модернизированным реактивным дронам врага Силам обороны срочно необходимы доступные, но в то же время действенные инструменты.

Технологии есть, денег нет: Украина просит ЕС профинансировать производство перехватчиков

Евгений Хмара

По словам Министра, украинский оборонно-промышленный комплекс уже разработал собственные технологические решения для ликвидации таких воздушных целей. Однако чтобы запустить массовое производство и обеспечить фронт необходимым количеством оружия, отечественным предприятиям не хватает ресурсов.

"У украинских оружейников уже есть готовые разработки, — подчеркивает Евгений Хмара, очерчивая главную проблему, — однако для их выхода на масштабные промышленные мощности нам критически нужны дополнительные инвестиции".

Глава Минобороны призвал европейских союзников не медлить и выделить необходимые средства уже в текущую осень. Это позволит украинской армии максимально оперативно и в больших объемах получить новые средства защиты неба от реактивных беспилотников, представляющих серьезную угрозу.

Кроме финансирования внутреннего производства НРК и перехватчиков Киев продолжает искать возможности для усиления классической противовоздушной обороны большого радиуса действия, которая истощается ежедневными атаками оккупантов.

"Параллельно с этим мы обращаемся к государствам Европейского Союза с просьбой, – отмечает чиновник, акцентируя внимание на дефиците боеприпасов, – поделиться частью ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot из собственных армейских резервов".

Привлечение европейских средств и оперативная передача ракет поможет Украине создать надежную многоуровневую систему противовоздушной обороны, способную противостоять новым технологическим вызовам со стороны РФ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Украина и Соединенные Штаты Америки максимально активизировали двусторонние оборонные и технологические консультации, направленные на усиление украинского неба перед началом холодов и создание новых инструментов финансовой блокировки Кремля.



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