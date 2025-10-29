Нафтовий танкер Furia, що прямував до Індії, розгорнувся в Балтійському морі після того, як США ввели санкції проти "Роснефті" та "Лукойлу", пише Bloomberg.

Танкер із російською нафтою розвернувся у Балтійському морі після введення санкцій США

20 жовтня на судно в порту Приморська завантажили 730 000 барелів нафти компанії "Роснефть". Танкер вийшов через Балтійське море на захід, проте 28 жовтня різко змінило курс між Німеччиною та Данією, і тепер стоїть на холостому ході.

Зазначається, що судно прямувало до індійського штату Гуджарат, де перебувають НПЗ приватних компаній Reliance Industries та державної Bharat Petroleum.

За даними агентства, це пов'язано із запровадженням нових санкцій проти РФ 22 жовтня. Раніше індійська Reliance, яка має довгостроковий контракт з "Роснефтью", заявила, що має намір дотримуватися західних санкцій.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Балтійському морі вже кілька днів просто біля входу в Любекську бухту стоїть російський десантний корабель — під наглядом німецької морської поліції та військово-морського флоту.

За даними газети Kieler Nachrichten, "Александр Шабалін", 112-метровий танкодесантний корабель ВМФ Росії, кинув якір на схід від острова Фемарн. Судно прибуло туди в неділю — його супроводжували патрульний корабель Bamberg Федеральної поліції Німеччини та датський сторожовий катер. Вульф Вінтерхофф, представник поліції у Бад-Брамштедті, повідомив BILD: "Ми уважно стежимо за кораблем. Він має право перебувати там, тому що стоїть за межами німецьких територіальних вод".