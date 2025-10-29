Нефтяной танкер Furia, направлявшийся в Индию, развернулся в Балтийском море после того, как США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла", пишет Bloomberg.

Танкер с российской нефтью развернулся в Балтийском море после введения санкций США

20 октября на судно в порту Приморска загрузили 730 000 баррелей нефти компании "Роснефть". Танкер вышел через Балтийское море к западу, однако 28 октября резко изменило курс между Германией и Данией, и теперь стоит на холостом шествии.

Отмечается, что судно направлялось в индийский штат Гуджарат, где находятся НПЗ частных компаний Reliance Industries и государственной Bharat Petroleum.

По данным агентства, это связано с введением новых санкций против РФ 22 октября. Ранее индийская Reliance, имеющая долгосрочный контракт с "Роснефтью", заявила, что намерена придерживаться западных санкций.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Балтийском море уже несколько дней прямо у входа в Любекскую бухту стоит российский десантный корабль – под наблюдением немецкой морской полиции и военно-морского флота.

По данным газеты Kieler Nachrichten , "Александр Шабалин", 112-метровый танкодесантный корабль ВМФ России, бросил якорь к востоку от острова Фемарн. Судно прибыло туда в воскресенье – его сопровождали патрульный корабль Bamberg Федеральной полиции Германии и датский сторожевой катер. Вульф Винтерхофф, представитель полиции в Бад-Брамштедте, сообщил BILD: "Мы внимательно следим за кораблем. Он имеет право находиться там, потому что стоит вне немецких территориальных вод".