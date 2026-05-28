Такої погоди не було давно: синоптики нажахали прогнозом на червень

Після аномально спекотного 2025 року багато українців очікують, що й літо 2026-го принесе традиційні хвилі спеки. Проте попередні прогнози метеорологів свідчать про інше: різких температурних стрибків не очікується, а погодна картина більше нагадуватиме пізню весну, ніж класичне спекотне літо.

Згідно з даними метеорологічного сервісу Wisemeteo, червень 2026 року в Україні може виявитися доволі прохолодним і нестабільним. На початку сезону температура в багатьох регіонах буде нижчою за кліматичну норму, а небо часто затягуватимуть хмари. Синоптики припускають, що замість стабільного літнього тепла українці отримають часті дощі, прохолодні ночі та помірні денні температури. Питання сонцезахисних засобів цього року може бути менш актуальним, ніж зазвичай.

У Києві старт літа обіцяє здивувати прохолодою: середні температури можуть бути приблизно на кілька градусів нижчими від звичних показників. Для столиці прогнозують переважно похмуру погоду, прохолодні ночі та значну кількість опадів — майже половина днів червня може пройти з дощами.

Львів у червні також не порадує стабільним теплом. На початку місяця там очікується зниження температур до весняних значень. Лише ближче до останньої декади можливе незначне потепління, однак ночі залишатимуться свіжими. Опади стануть частими, а повністю сонячних днів буде небагато.

У Дніпрі прогноз виглядає ще більш вологим і похмурим: протягом місяця майже не передбачається повністю ясної погоди. Перші два тижні будуть прохолодними, а надалі температура дещо підвищиться, хоча нічна прохолода збережеться. Дощі можуть йти майже щодня, створюючи відчуття затяжної хмарності.

Харків зустріне червень відносно комфортними температурами без сильної спеки, але з помітною нічною прохолодою. На початку місяця ще можливі сонячні періоди, однак згодом регіон опиниться під впливом затяжних опадів, які можуть тривати до кінця червня.

Натомість Одеса традиційно залишиться найтеплішим містом серед розглянутих. Тут очікується більше сонячних днів і м’якша температура повітря. Водночас у другій половині місяця можливі короткочасні дощі та грози, які трохи знизять комфортність погоди, але не зіпсують загальної літньої картини.

