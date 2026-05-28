Такой погоды не было давно: синоптики напугали прогнозом на июнь

После аномально жаркого 2025 года многие украинские ждут, что и лето 2026-го принесет традиционные волны жары. Однако предварительные прогнозы метеорологов свидетельствуют о другом: резких температурных скачков не ожидается, а погодная картина будет больше напоминать позднюю весну, чем классическое жаркое лето.

Согласно данным метеорологического сервиса Wisemeteo, июнь 2026 года в Украине может оказаться достаточно прохладным и нестабильным. В начале сезона температура во многих регионах будет ниже климатической нормы, а небо часто будут затягивать облака. Синоптики предполагают, что вместо стабильного летнего тепла украинцы получат частые дожди, прохладные ночи и дневные умеренные температуры. Вопрос солнцезащитных средств в этом году может быть менее актуален, чем обычно.

В Киеве старт лета обещает удивить прохладой: средние температуры могут быть примерно на несколько градусов ниже привычных показателей. Для столицы прогнозируется преимущественно пасмурная погода, прохладные ночи и значительное количество осадков — почти половина дней июня может пройти с дождями.

Львов в июне тоже не порадует стабильным теплом. В начале месяца там ожидается понижение температур до весенних значений. Лишь ближе к последней декаде возможно незначительное потепление, но ночи будут оставаться свежими. Осадки станут частыми, а полностью солнечных дней будет немного.

В Днепре прогноз выглядит еще более влажным и унылым: в течение месяца почти не предполагается полностью ясной погоды. Первые две недели будут прохладными, а в последствии температура несколько повысится, хотя ночная прохлада сохранится. Дожди могут идти почти каждый день, создавая ощущение затяжной облачности.

Харьков встретит июнь относительно комфортными температурами без сильной жары, но с заметной ночной прохладой. В начале месяца еще возможны солнечные периоды, однако впоследствии регион окажется под влиянием осадков, которые могут продолжаться до конца июня.

Одесса традиционно останется самым теплым городом среди рассмотренных. Здесь ожидается больше солнечных дней и более мягкая температура воздуха. В то же время во второй половине месяца возможны кратковременные дожди и грозы, которые снизят комфортность погоды, но не испортят общей летней картины.

