Погода готує нову аномалію для України: прогноз синоптиків здивує

В Україні найближчим часом очікується різке підвищення температури повітря, яке принесе справжню літню спеку. Синоптики прогнозують, що вже наступного тижня в окремих регіонах країни температура може перевищити позначку +30 градусів.

За прогнозами метеорологічного сервісу Ventusky, потепління поступово охопить усі області України. Водночас погодні умови відрізнятимуться залежно від регіону. Найвищі температурні показники прогнозують у східних та частині центральних областей, де повітря прогріватиметься до +28…+31°C.

На заході та півночі країни також стане значно тепліше, однак спека там буде менш інтенсивною. Температура очікується комфортнішою, хоча й суттєво вищою за нинішні весняні показники.

Фахівці зазначають, що підвищення температури розпочнеться вже з початку нового тижня. З кожним днем повітря прогріватиметься дедалі більше, а погодні умови дедалі більше нагадуватимуть повноцінне літо. Після тривалого періоду нестійкої та прохолодної весняної погоди українці нарешті зможуть відчути справжнє тепло.

Метеорологи попереджають, що перша хвиля спеки може вплинути на самопочуття людей, особливо літніх людей, дітей та тих, хто має хронічні захворювання. У зв’язку з цим рекомендується дотримуватися питного режиму, уникати тривалого перебування під прямими сонячними променями у денні години та за можливості обмежити фізичні навантаження.

Крім того, через високі температури може зрости ризик пожеж у природних екосистемах, тому громадян закликають бути обережними під час відпочинку на природі.

Синоптики наголошують, що потепління стане одним із найвідчутніших цього сезону та може ознаменувати початок стабільної літньої погоди в Україні.

"Коментарі" вже писали, що українські синоптики попереджають, що погодні умови навесні цього року залишаються нестабільними та нетипово прохолодними. Після холодного та вітряного квітня подібні тенденції збережуться і в травні, коли температурний фон виявиться нижчим за середні багаторічні показники.