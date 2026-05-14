Погода готовит новую аномалию для Украины: прогноз синоптиков удивит
Погода готовит новую аномалию для Украины: прогноз синоптиков удивит

Уже на следующей неделе в Украине прогнозируют существенное потепление, а в восточных областях температура воздуха будет местами достигать 31°C.

14 мая 2026, 12:55
Клименко Елена

В Украине в ближайшее время ожидается резкое повышение температуры воздуха, которое принесет настоящий летний зной. Синоптики прогнозируют, что уже на следующей неделе в отдельных регионах страны температура может превысить отметку в 30 градусов.

По прогнозам метеорологического сервиса Ventusky , потепление постепенно охватит все области Украины. В то же время, погодные условия будут отличаться в зависимости от региона. Самые высокие температурные показатели прогнозируют в восточных и части центральных областей, где воздух будет прогреваться до 28…31° C .

На западе и севере страны станет значительно теплее, однако жара там будет менее интенсивной. Температура ожидается более комфортной, хотя и существенно выше нынешних весенних показателей.

Специалисты отмечают, что повышение температуры начнется с начала новой недели. С каждым днем воздух будет прогреваться все больше, а погодные условия все больше будут напоминать полноценное лето. После длительного периода неустойчивой и прохладной весенней погоды украинцы наконец-то смогут ощутить настоящее тепло.

Метеорологи предупреждают, что первая волна жары может повлиять на самочувствие людей, особенно пожилых людей, детей и имеющих хронические заболевания. В этой связи рекомендуется соблюдать питьевой режим, избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами в дневные часы и по возможности ограничить физические нагрузки.

Кроме того, из-за высоких температур может возрасти риск пожаров в природных экосистемах, поэтому граждан призывают быть осторожными во время отдыха на природе.

Синоптики отмечают, что потепление станет одним из самых ощутимых в этом сезоне и может ознаменовать начало стабильной летней погоды в Украине.

"Комментарии" уже писали , что украинские синоптики предупреждают, что погодные условия весной этого года остаются нестабильными и нетипично прохладными. После холодного и ветреного апреля подобные тенденции сохранятся и в мае, когда температурный фон окажется ниже средних многолетних показателей.



