Такої арктики в Україні давно не було: озвучено попередження про кардинальну зміну в погоді

Найближчими днями в Україні погода буде неоднорідною: на окремих територіях очікується відносне тепло, а деінде — прохолодно. Такі прогнози оприлюднила синоптикиня Наталка Діденко.

Фото: з відкритих джерел

Протягом вихідних, 20–21 грудня, небо над країною буде переважно хмарним. Істотних опадів не передбачається, проте місцями прогнозують тумани. Україна перебуватиме під впливом антициклону, що обумовлює переважно стабільну і суху погоду.

Температура повітря коливатиметься у межах 0–4 градусів тепла. На заході та півдні очікується трохи м’якіший клімат — від 3 до 7 градусів. Найтепліше буде в Криму, де стовпчик термометра підніметься до +9 градусів.

Діденко радить громадянам скористатися сприятливою погодою для завершення зовнішніх робіт, підготувати тепліший одяг та додатково утеплити житло. Вона наголошує, що похолодання взимку є природним явищем, і до нього не варто ставитися надмірно тривожно.

У Києві протягом вихідних опадів не очікується, проте повітря залишатиметься прохолодним. Погода 21 грудня особливих змін не зазнає, але вже на Різдво, 25 грудня, на територію України прийде похолодання. Наталка Діденко зазначає, що точні показники температури та регіональні особливості цього похолодання уточнюватимуться в наступних прогнозах.

Східна Європа, включно з Україною, у цей період перебуватиме під стабільним впливом антициклонів. Метеоролог Ігор Кібальчич додав, що варто очікувати незначних коливань температури, слабкого вітру та локальних опадів.

За словами синоптикині Наталії Птухи, цьогорічна зима в Україні буде трохи теплішою за середню: середня температура буде вища на 1,5–2 градуси. Водночас вона попередила, що навіть у відносно м’який сезон варто готуватися до раптових змін погодних умов та "гойдалок" температури.

Як вже писали "Коментарі", Україна переглянула підхід до участі своїх спортсменів у міжнародних змаганнях, де виступають представники Росії та Білорусі, навіть якщо ті використовують національну символіку. Водночас повного зняття обмежень не відбулося — діятимуть додаткові регуляторні умови, повідомляє "Суспільне".