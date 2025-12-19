Такой арктики в Украине давно не было: озвучено предупреждение о кардинальном изменении погоды

В ближайшие дни в Украине погода будет неоднородной: на отдельных территориях ожидается относительное тепло, а кое-где — прохладно. Такие прогнозы обнародовала синоптика Наталья Диденко.

Фото: из открытых источников

В выходные, 20–21 декабря, небо над страной будет преимущественно облачным. Существенных осадков не предвидится, но местами прогнозируют туманы. Украина будет находиться под влиянием антициклона, что обуславливает преимущественно стабильную и сухую погоду.

Температура воздуха будет колебаться в пределах от 0 до 4 градусов тепла. На западе и юге ожидается более мягкий климат — от 3 до 7 градусов. Теплее всего будет в Крыму, где столбик термометра поднимется до 9 градусов.

Диденко советует гражданам воспользоваться благоприятной погодой для завершения наружных работ, подготовить более теплую одежду и дополнительно утеплить жилье. Она отмечает, что похолодание зимой является естественным явлением, и к нему не следует относиться чрезмерно тревожно.

В Киеве в течение выходных осадков не ожидается, однако воздух будет оставаться прохладным. Погода 21 декабря особых изменений не будет, но уже на Рождество, 25 декабря, на территорию Украины придет похолодание. Наталья Диденко отмечает, что точные показатели температуры и региональные особенности этого похолодания будут уточняться в следующих прогнозах.

Восточная Европа, включая Украину, в этот период будет находиться под стабильным влиянием антициклонов. Метеоролог Игорь Кибальчич добавил, что следует ожидать незначительных колебаний температуры, слабого ветра и местных осадков.

По словам синоптикини Натальи Птухи, нынешняя зима в Украине будет немного теплее средней: средняя температура будет выше на 1,5–2 градуса. В то же время она предупредила, что даже в относительно мягкий сезон стоит готовиться к внезапным изменениям погодных условий и "качелей" температуры.

