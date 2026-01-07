Такого у Києві ще не було: московські попи промивали дітям мізки у підпільній школі

Правоохоронні органи проводять розслідування діяльності незаконного навчального закладу, що функціонував на території монастиря Української православної церкви Московського патріархату в Києві. За даними Офісу Генпрокурора, школа використовувала радянські підручники та змушувала дітей співати пісні епохи СРСР.

Фото: з відкритих джерел

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 436-1 Кримінального кодексу України — про виготовлення та розповсюдження комуністичної символіки і пропаганду тоталітарного режиму. Наразі правоохоронці перевіряють кілька аспектів діяльності закладу: хто організував школу і хто фінансував її роботу, чи відвідували її учні державні школи, а також хто саме викладав навчальні предмети. Керівництво слідством здійснюють ювенальні прокурори, безпосереднє розслідування веде СБУ у Києві та області.

Ініціатором справи стало журналістське розслідування проєкту "Слідство.Інфо", яке виявило, що на території монастиря в Голосіївському районі діяла закрита школа. Хоч заклад мав ознаки звичайної школи — повний навчальний день з 9:00 до 14:00, групу продовженого дня, оцінки та контрольні роботи, — він працював без офіційної ліцензії.

У навчальному процесі застосовувалися старі радянські підручники, наприклад арифметика 1966 року, а вихованців залучали до виконання пісень радянської доби. Директоркою школи є Анна Болгова, яка заснувала "православну школу Перспектива" для християнських дітей, що функціонує з лютого 2025 року.

Журналісти, вивчаючи розклад першокласників, виявили предмет "слов’янська мова". Вчителька початкової школи Лариса Абросімова пояснила, що фактично це викладання російської мови.

