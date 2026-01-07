Такого в Киеве еще не было: московские попы промывали детям мозги в подпольной школе

Правоохранительные органы проводят расследование деятельности незаконного учебного заведения, которое функционировало на территории монастыря Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве. По данным Офиса Генпрокурора, школа использовала советские учебники и заставляла детей петь песни эпохи СССР.

Фото: из открытых источников

Следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 436-1 Уголовного кодекса Украины — об изготовлении и распространении коммунистической символики и пропаганде тоталитарного режима. Правоохранители проверяют несколько аспектов деятельности учреждения: кто организовал школу и кто финансировал ее работу, посещали ли ее ученики государственные школы, а также кто именно преподавал учебные предметы. Руководство следствием осуществляют ювенальные прокуроры, непосредственно расследование ведет СБУ в Киеве и области.

Инициатором дела стало журналистское расследование проекта "Следство.Инфо", которое обнаружило, что на территории монастыря в Голосеевском районе действовала закрытая школа. Хотя заведение имело признаки обычной школы — полный учебный день с 9:00 до 14:00, группу продленного дня, оценки и контрольные работы, — он работал без официальной лицензии.

В учебном процессе применялись старые советские учебники, например арифметика 1966 года, а питомцев привлекали к исполнению песен советских времен. Директором школы является Анна Болгова, которая основала "православную школу Перспектива" для христианских детей, функционирующую с февраля 2025 года.

Журналисты, изучая расписание первоклассников, обнаружили предмет "славянский язык". Учительница начальной школы Лариса Абросимова объяснила, что фактически это преподавание русского языка.

