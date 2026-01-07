США у Парижі неприємно вразили рішенням щодо України: на Заході розкрили важливий нюанс

Після нещодавнього саміту "Коаліції охочих", що відбувся в Парижі, Сполучені Штати не приєдналися до спільного комюніке з Європою та Україною щодо участі у миротворчій місії. Про це повідомляє видання Politico, зазначаючи, що незважаючи на попередню домовленість щодо безпекових протоколів, конкретна участь американських військ у майбутній операції залишилася не узгодженою.

Фото: з відкритих джерел

За словами спеціального посланця президента Дональда Трампа Стіва Віткоффа, деталі забезпечення безпеки вже частково погоджені, проте Вашингтон утримався від взяття на себе зобов’язань, що пов’язано з внутрішніми політичними і стратегічними обмеженнями. Водночас Франція під керівництвом Еммануеля Макрона підтвердила готовність направити "кілька тисяч військовослужбовців" до України після припинення бойових дій.

Інші країни також оголосили свої плани: Швеція запропонувала надати Україні винищувачі Gripen та ресурси для розмінування Чорного моря після підписання мирної угоди з Росією. Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер зазначив, що його країна готова надати авіацію та флот для підтримки стабільності після завершення конфлікту. Водночас Італія заявила про відмову направляти своїх миротворців.

Нагадаємо, що попередні домовленості передбачають можливість залучення до 20 тисяч миротворців у разі встановлення тривалого припинення вогню. Макрон підтвердив, що Франція готова направити свої війська, коли буде забезпечена безпека та стабільність на території України.

