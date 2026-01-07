logo

США в Париже неприятно поразили решением по Украине: на Западе раскрыли важный нюанс
commentss НОВОСТИ Все новости

США в Париже неприятно поразили решением по Украине: на Западе раскрыли важный нюанс

США не взяли обязательств по миротворцам, в то время как Франция готова отправить войска

7 января 2026, 11:55
Автор:
avatar

Клименко Елена

После прошедшего в Париже недавнего саммита "Коалиции желающих" Соединенные Штаты не присоединились к совместному коммюнике с Европой и Украиной по поводу участия в миротворческой миссии. Об этом сообщает издание Politico, отмечая, что несмотря на предварительную договоренность о протоколах безопасности, конкретное участие американских войск в предстоящей операции осталось не согласованным.

США в Париже неприятно поразили решением по Украине: на Западе раскрыли важный нюанс

Фото: из открытых источников

По словам специального посланника президента Дональда Трампа Стива Виткоффа, детали обеспечения безопасности уже частично согласованы, однако Вашингтон воздержался от взятия на себя обязательств, что связано с внутренними политическими и стратегическими ограничениями. В то же время, Франция под руководством Эммануэля Макрона подтвердила готовность направить "несколько тысяч военнослужащих" в Украину после прекращения боевых действий.

Другие страны также объявили свои планы: Швеция предложила предоставить Украине истребители Gripen и ресурсы по разминированию Черного моря после подписания мирного соглашения с Россией. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отметил, что его страна готова предоставить авиацию и флот для поддержания стабильности после завершения конфликта. В то же время, Италия заявила об отказе направлять своих миротворцев.

Напомним, что предварительные договоренности предусматривают возможность привлечения к 20 тысячам миротворцев в случае установления длительного прекращения огня. Макрон подтвердил, что Франция готова направить свои войска, когда будет обеспечена безопасность и стабильность на территории Украины.

Как уже писали "Комментарии", глава Московской церкви в Украине, действующий под брендом УПЦ (МП), митрополит Онуфрий 6 января обнародовал свое рождественское послание верующим. Празднование Рождества по юлианскому календарю в очередной раз показало синхронность действий УПЦ МП с Русской православной церковью, а послание содержало неоднозначные руководства по отношению ко злу и агрессии.



