США в Париже неприятно поразили решением по Украине: на Западе раскрыли важный нюанс

После прошедшего в Париже недавнего саммита "Коалиции желающих" Соединенные Штаты не присоединились к совместному коммюнике с Европой и Украиной по поводу участия в миротворческой миссии. Об этом сообщает издание Politico, отмечая, что несмотря на предварительную договоренность о протоколах безопасности, конкретное участие американских войск в предстоящей операции осталось не согласованным.

Фото: из открытых источников

По словам специального посланника президента Дональда Трампа Стива Виткоффа, детали обеспечения безопасности уже частично согласованы, однако Вашингтон воздержался от взятия на себя обязательств, что связано с внутренними политическими и стратегическими ограничениями. В то же время, Франция под руководством Эммануэля Макрона подтвердила готовность направить "несколько тысяч военнослужащих" в Украину после прекращения боевых действий.

Другие страны также объявили свои планы: Швеция предложила предоставить Украине истребители Gripen и ресурсы по разминированию Черного моря после подписания мирного соглашения с Россией. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отметил, что его страна готова предоставить авиацию и флот для поддержания стабильности после завершения конфликта. В то же время, Италия заявила об отказе направлять своих миротворцев.

Напомним, что предварительные договоренности предусматривают возможность привлечения к 20 тысячам миротворцев в случае установления длительного прекращения огня. Макрон подтвердил, что Франция готова направить свои войска, когда будет обеспечена безопасность и стабильность на территории Украины.

