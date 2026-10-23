Такого листопада ніхто не міг уявити: що точно шоку українців

Українцям не варто сприймати довгостроковий прогноз погоди як точний розклад температури на кожен день. Такі оцінки допомагають визначити загальні тенденції, однак погодні умови можуть змінюватися. Про це повідомила начальниця відділу комунікації з медіа Українського гідрометцентру Наталія Птуха під час брифінгу, передає Укрінформ.

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За словами синоптикині, у листопаді можливе певне зниження температури. Водночас прогнози українських фахівців і міжнародних метеорологічних центрів вказують, що загалом місяць може виявитися теплішим за кліматичну норму. Середньомісячну температуру повітря очікують у межах від +2 до +8 градусів. За попередніми оцінками, показник може перевищити звичайні для цього періоду значення приблизно на один градус.

Наталія Птуха наголошує, що довгострокові прогнози не дають змоги визначити точну температуру на конкретну дату. Вони лише показують імовірні погодні тенденції, зокрема можливі зміни атмосферного тиску та переміщення повітряних мас. Тому не варто планувати повсякденні справи, спираючись лише на прогноз на місяць.

Для отримання точнішої інформації синоптикиня радить стежити за короткостроковими прогнозами. Найбільш актуальні дані зазвичай охоплюють найближчі три-п’ять діб, а консультації метеорологів можуть стосуватися періоду до десяти днів. Саме такі прогнози дають змогу краще оцінити очікувані погодні умови та підготуватися до можливих змін.

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