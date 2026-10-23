logo

BTC/USD

81620

ETH/USD

2404.41

USD/UAH

45.2

EUR/UAH

50.58

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Такого ноября никто не мог вообразить: что точно шока украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Такого ноября никто не мог вообразить: что точно шока украинцев

По прогнозам украинских специалистов и международных метеорологических центров, средняя температура в течение месяца может быть выше климатической нормы

23 октября 2026, 18:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Украинцам не стоит воспринимать долгосрочный прогноз погоды как точное расписание температуры на каждый день. Такие оценки помогают определить общие тенденции, однако погодные условия могут изменяться. Об этом сообщила начальница отдела коммуникации по медиа Украинского гидрометцентра Наталья Птуха во время брифинга, передает Укринформ.

Такого ноября никто не мог вообразить: что точно шока украинцев

Фото: из открытых источников

По словам синоптикини, в ноябре возможно определенное понижение температуры. В то же время прогнозы украинских специалистов и международных метеорологических центров указывают, что в целом месяц может оказаться теплее климатической нормы. Среднемесячную температуру воздуха ожидают от 2 до 8 градусов. По предварительным оценкам показатель может превысить обычные для этого периода значения примерно на один градус.

Наталья Птуха отмечает, что долгосрочные прогнозы не позволяют определить точную температуру на конкретную дату. Они лишь показывают возможные погодные тенденции, в том числе возможные изменения атмосферного давления и перемещения воздушных масс. Поэтому не стоит планировать повседневные дела, опираясь только на прогноз на месяц.

Для получения более точной информации синоптики ня советует следить за краткосрочными прогнозами. Наиболее актуальные данные обычно охватывают ближайшие три-пять суток, а консультации метеорологов могут относиться к периоду до десяти дней. Именно такие прогнозы позволяют лучше оценить ожидаемые погодные условия и подготовиться к возможным изменениям.

Портал "Комментарии" уже писал , что украинцев еще с начала осени активно готовят к сценарию сложной зимы. Основные опасения связаны не только с возможными новыми российскими ударами по энергетической инфраструктуре, но и погодными условиями.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости