Такого давно не було: що змінилося з електропостачанням для Київської області

Енергетична ситуація в Київській області стабілізувалася, і регіон повертається до графіків подачі електроенергії, повідомляє компанія ДТЕК. Однак, незважаючи на відновлення електропостачання, ситуація залишається напруженою та може змінюватися залежно від обставин, зокрема погодних умов або технічних проблем.

Фото: з відкритих джерел

Місцеві енергетики наголошують на необхідності збереження обережності та уважності. Через можливі ризики перевантажень і нових аварій, фахівці рекомендують не вмикати потужні електроприлади одразу після того, як з'являється електрика. Замість цього важливо включати техніку по черзі і уникати одночасного використання кількох енергоємних приладів, особливо в перші 30 хвилин після подачі світла.

"Ми поважаємо вашу стійкість і терпіння. Ваша підтримка дуже важлива для нас. Пам'ятайте, що ми будемо оперативно інформувати вас про зміни в ситуації через наш офіційний Telegram-канал, тож підписуйтеся та діліться важливою інформацією з вашими близькими", — звертаються до мешканців енергетики.

Вони також зазначають, що енергетики та їхні родини переживають ті самі труднощі, що й всі жителі регіону. Через обстріли пошкоджені мережі функціонують як тимчасові "батареї", що не витримують високого навантаження. Коли в домівках одночасно працюють численні потужні прилади, це може призвести до нових аварій, що затягує процес відновлення електропостачання.

Портал "Коментарі" вже писав, що унаслідок масованої ракетно-дронової атаки Росії на Київ у ніч проти 24 січня зазнали пошкоджень об’єкти Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", які мають статус пам’яток всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.