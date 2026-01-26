logo_ukra

Такого давно не було: що змінилося з електропостачанням для Київської області
Такого давно не було: що змінилося з електропостачанням для Київської області

Енергетики відновили графіки електропостачання на Київщині та закликають мешканців економно використовувати потужні прилади під час подачі електрики

26 січня 2026, 13:20
Енергетична ситуація в Київській області стабілізувалася, і регіон повертається до графіків подачі електроенергії, повідомляє компанія ДТЕК. Однак, незважаючи на відновлення електропостачання, ситуація залишається напруженою та може змінюватися залежно від обставин, зокрема погодних умов або технічних проблем.

Такого давно не було: що змінилося з електропостачанням для Київської області

Місцеві енергетики наголошують на необхідності збереження обережності та уважності. Через можливі ризики перевантажень і нових аварій, фахівці рекомендують не вмикати потужні електроприлади одразу після того, як з'являється електрика. Замість цього важливо включати техніку по черзі і уникати одночасного використання кількох енергоємних приладів, особливо в перші 30 хвилин після подачі світла.

"Ми поважаємо вашу стійкість і терпіння. Ваша підтримка дуже важлива для нас. Пам'ятайте, що ми будемо оперативно інформувати вас про зміни в ситуації через наш офіційний Telegram-канал, тож підписуйтеся та діліться важливою інформацією з вашими близькими", — звертаються до мешканців енергетики. 

Вони також зазначають, що енергетики та їхні родини переживають ті самі труднощі, що й всі жителі регіону. Через обстріли пошкоджені мережі функціонують як тимчасові "батареї", що не витримують високого навантаження. Коли в домівках одночасно працюють численні потужні прилади, це може призвести до нових аварій, що затягує процес відновлення електропостачання.

Портал "Коментарі" вже писав, що унаслідок масованої ракетно-дронової атаки Росії на Київ у ніч проти 24 січня зазнали пошкоджень об’єкти Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", які мають статус пам’яток всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.



