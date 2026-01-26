logo

Такого давно не было: что изменилось с электроснабжением для Киевской области
commentss НОВОСТИ Все новости

Такого давно не было: что изменилось с электроснабжением для Киевской области

Энергетики восстановили графики электроснабжения в Киевской области и призывают жителей экономно использовать мощные приборы при подаче электричества

26 января 2026, 13:20
Автор:
avatar

Клименко Елена

Энергетическая ситуация в Киевской области стабилизировалась, и регион возвращается в графики подачи электроэнергии, сообщает компания ДТЭК. Однако, несмотря на возобновление электроснабжения, ситуация остается напряженной и может изменяться в зависимости от обстоятельств, включая погодные условия или технические проблемы.

Такого давно не было: что изменилось с электроснабжением для Киевской области

Фото: из открытых источников

Местные энергетики отмечают необходимость соблюдения осторожности и внимательности. Из-за возможных рисков перегрузок и новых аварий, специалисты рекомендуют не включать мощные электроприборы сразу после появления электричества. Вместо этого важно включать технику поочередно и избегать одновременного использования нескольких энергоемких устройств, особенно в первые 30 минут после подачи света.

"Мы уважаем вашу стойкость и терпение. Ваша поддержка очень важна для нас. Помните, что мы будем оперативно информировать вас об изменениях ситуации через наш официальный Telegram-канал, поэтому подписывайтесь и делитесь важной информацией с вашими близкими", — обращаются к жителям энергетики.

Они также отмечают, что энергетики и их семьи испытывают те же трудности, что и все жители региона. Из-за обстрелов поврежденные сети функционируют как временные "батареи", не выдерживающие высокой нагрузки. Когда в домах одновременно работают многочисленные мощные приборы, это может привести к новым авариям, что затягивает процесс восстановления электроснабжения.

Портал "Комментарии" уже писал, что в результате массированной ракетно-дроновой атаки России на Киев в ночь на 24 января получили повреждения объекты Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", имеющие статус памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.



