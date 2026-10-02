Таким впевненим у своїй перемозі Путін не був з 2021 року: що сталося

Під час свого виступу на Валдаї-2026 Путін випромінював агресію і впевненість. Таким востаннє він був, напевне в 2021 році. Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Експерт розповідає, суть промови Путіна дуже проста: Україна має здатися, Європа має домовлятися з РФ, щоб не було великої війни. По суті, нічого нового ми не почули, а квінтесенція виступу зводиться до тез про те, що: Росія буде продовжувати війну поки так буде потрібно Путіну; всі вважають, що за півтора роки Росія захопить Донбас, то навіщо його захищати; якщо хтось захоче захопити Росію, то буде ядерний удар, хоча насправді його не буде; давайте домовлятися і великої війни не буде.

На думку Вадима Денисенка, кардинальні зміни в поведінці Путіна спричинені кількома моментами: зустріч Трампа та Сі показала, що ніякого зовнішнього тиску на Путіна найближчі місяці не буде. А тому він має час; висока ціна на нафту через затяжну війну на Близькому Сході робить російську нафту практично безальтернативною на фоні вимог Трампа перестати бити по НПЗ; повна перевага в питанні реактивних безпілотників та можливість бити по українському тилу;. І в Путіна є часовий лан в два місяці, як мінімум; зміна стратегії Німеччини, яка прийняла рішення про відновлення прямої комунікації з РФ (при повній підтримці України). Але, при цьому ставка Путіна йде на те, що вибори в Франції та гіпотетичні вибори в Німеччині розвалять фінансову коаліцію.

Експерт наголошує, якби це дивно не звучало, але вибори додали впевненості Путіну.

"Путін має дуже сильне есхатологічне мислення і наступні півроку він розглядає як таку собі битву "добра і зла", де він переможе всіх і досягне головної цілі свого життя – розвалу НАТО та ЄС. Цього не станеться, але він в це вірить і це важливий психологічний аспект для розуміння того, як буде далі розвиватися ситуація", – зазначив політолог.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Путін заявив про готовність закінчити війну в Україні: назвав ключові умови Росії.



