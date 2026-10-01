Путін заявив про готовність закінчити війну в Україні: назвав ключові умови Росії

Очільник Кремля Володимир Путін заявив, що Росія нібито прагне якнайшвидше завершити війну проти України шляхом мирних переговорів. Однак російський російський диктатор знову озвучив ультимативні вимоги Москви, серед яких нейтральний статус України та територіальні поступки на користь РФ.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Путін під час пленарного засідання міжнародного дискусійного клубу "Валдай" заявив, що однією з головних цілей Росії залишається відмова Києва від вступу до НАТО.

"Нейтральний статус України залишається однією з цілей Росії", — сказав диктатор.

Окремо глава Кремля закликав Україну погодитися на втрату окупованих територій. Путін заявив, що Росія нібито може "звільнити" Донбас швидше, ніж прогнозують в Україні та Європі, і поставив під сумнів доцільність боротьби за території.

"Росія хотіла б якнайшвидше припинити "український конфлікт", причому шляхом переговорів. Росія "звільнить" Донбас набагато раніше, ніж через 1,5-2 роки, як вважають в Україні та Європі. Якщо втрата територій неминуче відбудеться, чи є сенс за них чіплятися?", — сказав Путін.

Зауважимо, що озвучені Путіним умови не є новими. Москва раніше неодноразово висувала Україні широкий перелік ультимативних вимог для закінчення війни. Серед ключових російських вимог Путін вказував виведення українських військ з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Також Москва наполягає на нейтральному та позаблоковому статусі України, обмеженні її військового потенціалу та низці змін у внутрішній політиці, "демілітаризацію" та "денацифікацію".

Серед інших вимог Росії також звучали зміни щодо статусу російської мови та релігійних організацій, а також скасування західних санкцій, запроваджених проти РФ за повномасштабне вторгнення в Україну.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін відповів на пропозицію тимчасового перемир’я з Україною.