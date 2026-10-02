Таким уверенным в своей победе Путин не был с 2021 года: что произошло

Во время своего выступления на Валдае-2026 Путин излучал агрессию и уверенность. Таким в последний раз он был, наверное, в 2021 году. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт рассказывает, суть речи Путина очень проста: Украина должна сдаться, Европа должна договариваться с РФ, чтобы не было большой войны. По сути, ничего нового мы не услышали, а квинтэссенция выступления сводится к тезисам о том, что Россия будет продолжать войну пока так потребуется Путину; все считают, что через полтора года Россия захватит Донбасс, так зачем его защищать; если кто-нибудь захочет захватить Россию, то будет ядерный удар, хотя на самом деле его не будет; давайте договариваться и Великой войны не будет.

По мнению Вадима Денисенко, кардинальные изменения в поведении Путина вызваны несколькими моментами: встреча Трампа и Си показала, что никакого внешнего давления на Путина в ближайшие месяцы не будет. А потому у него есть время; высокая цена на нефть из-за затяжной войны на Ближнем Востоке делает российскую нефть практически безальтернативной на фоне требований Трампа перестать бить по НПЗ; полное преимущество в вопросе реактивных беспилотников и возможность бить по украинскому тылу; И у Путина есть временное поле в два месяца, как минимум; изменение стратегии Германии, принявшей решение о возобновлении прямой коммуникации с РФ (при полной поддержке Украины). Но при этом ставка Путина идет на то, что выборы во Франции и гипотетические выборы в Германии разрушат финансовую коалицию.

Эксперт отмечает, если бы это удивительно не звучало, но выборы придали уверенность Путину.

"У Путина очень сильное эсхатологическое мышление и в последующие полгода он рассматривает как некую битву "добра и зла", где он победит всех и достигнет главной цели своей жизни – развала НАТО и ЕС. Этого не произойдет, но он в это верит и это важный психологический аспект для понимания того, как дальше будет развиваться ситуация", – отметил политолог.

Также издание "Комментарии" сообщало — Путин заявил о готовности закончить войну в Украине: назвал ключевые условия России.



