Таємницю біткоїна розкрито: хто створив біткоїн

Американське видання The New York Times заявило, що змогло встановити особу творця біткоїна, який відомий під псевдонімом Сатоші Накамото.

Творець біткоїна

За результатами розслідування, яке тривало понад рік, журналісти дійшли висновку, що за цим ім’ям може стояти британський криптограф Адам Бек.

У матеріалі зазначається, що між Накамото та Беком є низка збігів, зокрема подібні орфографічні помилки у текстах.

Нагадаємо, у 2008 році під псевдонімом Сатоші Накамото було опубліковано маніфест, у якому описувалася концепція децентралізованої цифрової валюти — Bitcoin.

За оцінками, Накамото може володіти приблизно 1,1 мільйона біткоїнів, що нині еквівалентно близько 78,3 млрд доларів. У разі підтвердження цієї інформації він міг би увійти до списку найбагатших людей світу.

Втім, сам Адам Бек заперечує, що є творцем біткоїна.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що с уд у Росії засудив жителя Московської області Марата Нікандрова до 8 місяців умовного терміну у справі про порушення правил діяльності "іноземного агента".

Про це повідомляє Радіо Свобода. Крім умовного покарання, суд також призначив йому випробувальний термін тривалістю один рік. Справу відкрили у лютому через те, що Нікандров не подавав обов’язкову звітність до російського Мін’юсту. Раніше його вже неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за аналогічні порушення. Відомо, що чоловік визнав свою провину. При цьому у 2023 році, коли йому було 19 років, Нікандров сам подав заяву з проханням внести його до реєстру "іноземних агентів". Своє рішення він пояснив як жарт. Після порушення кримінальної справи він заявив журналістам, що не очікував настільки серйозних наслідків.

