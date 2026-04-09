Таємницю біткоїна розкрито: хто створив біткоїн
Таємницю біткоїна розкрито: хто створив біткоїн

The New York Times заявляє, що встановила особу творця біткоїна — але він це заперечує

9 квітня 2026, 01:45
Ткачова Марія

Американське видання The New York Times заявило, що змогло встановити особу творця біткоїна, який відомий під псевдонімом Сатоші Накамото.

За результатами розслідування, яке тривало понад рік, журналісти дійшли висновку, що за цим ім’ям може стояти британський криптограф Адам Бек.

У матеріалі зазначається, що між Накамото та Беком є низка збігів, зокрема подібні орфографічні помилки у текстах.

Нагадаємо, у 2008 році під псевдонімом Сатоші Накамото було опубліковано маніфест, у якому описувалася концепція децентралізованої цифрової валюти — Bitcoin.

За оцінками, Накамото може володіти приблизно 1,1 мільйона біткоїнів, що нині еквівалентно близько 78,3 млрд доларів. У разі підтвердження цієї інформації він міг би увійти до списку найбагатших людей світу.

Втім, сам Адам Бек заперечує, що є творцем біткоїна.

Джерело: https://www.nytimes.com/2026/04/08/business/takeaways-satoshi-nakamoto-bitcoin-adam-back.html
