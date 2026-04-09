logo

BTC/USD

71100

ETH/USD

2191.69

USD/UAH

43.38

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Тайна биткоина раскрыта: кто создал биткоин
commentss НОВОСТИ Все новости

Тайна биткоина раскрыта: кто создал биткоин

The New York Times заявляет, что установила личность создателя биткоина – но он это отрицает

9 апреля 2026, 01:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Американское издание The New York Times заявило, что смогло установить личность создателя биткоина, известного под псевдонимом Сатоши Накамото .

По результатам расследования, которое длилось более года, журналисты пришли к выводу, что за этим именем может стоять британский криптограф Адам Бек .

В материале отмечается, что между Накамото и Бэком есть ряд совпадений, в частности, подобные орфографические ошибки в текстах.

Напомним, в 2008 году под псевдонимом Сатоши Накамото был опубликован манифест, в котором описывалась концепция децентрализованной цифровой валюты Bitcoin .

По оценкам, Накамото может владеть примерно 1,1 миллиона биткоинов, что в настоящее время эквивалентно около 78,3 млрд долларов. В случае подтверждения этой информации он мог бы войти в список самых богатых людей в мире.

Впрочем, сам Адам Бек отрицает, что является творцом биткоина.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nytimes.com/2026/04/08/business/takeaways-satoshi-nakamoto-bitcoin-adam-back.html
Теги:

Новости

Все новости