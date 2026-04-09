Тайна биткоина раскрыта: кто создал биткоин

Американское издание The New York Times заявило, что смогло установить личность создателя биткоина, известного под псевдонимом Сатоши Накамото .

Создатель биткоина

По результатам расследования, которое длилось более года, журналисты пришли к выводу, что за этим именем может стоять британский криптограф Адам Бек .

В материале отмечается, что между Накамото и Бэком есть ряд совпадений, в частности, подобные орфографические ошибки в текстах.

Напомним, в 2008 году под псевдонимом Сатоши Накамото был опубликован манифест, в котором описывалась концепция децентрализованной цифровой валюты Bitcoin .

По оценкам, Накамото может владеть примерно 1,1 миллиона биткоинов, что в настоящее время эквивалентно около 78,3 млрд долларов. В случае подтверждения этой информации он мог бы войти в список самых богатых людей в мире.

Впрочем, сам Адам Бек отрицает, что является творцом биткоина.

