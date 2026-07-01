Таємні навчання РФ у Китаї вийшли назовні: розкрилися документи, схвалені Путіним

Секретне військове співробітництво Росії та Китаю виявилося значно глибшим, ніж вважалося раніше. Агентство Reuters із посиланням на внутрішні російські документи та європейських чиновників повідомило, що минулого року російські військовослужбовці проходили підготовку на об'єктах Народно-визвольної армії Китаю. Причому програму було санкціоновано на найвищому рівні російського керівництва.

Китай та РФ. Фото: з відкритих джерел

Згідно з матеріалами агентства, відправлення делегації Збройних сил РФ до Китаю особисто схвалив міністр оборони Андрій Білоусов за дорученням Володимира Путіна. В організації підготовки брали участь щонайменше чотири російські та китайські генерали, що, на думку європейських чиновників, свідчить про стратегічний характер військової взаємодії двох країн.

Одним із курсів стала тритижнева програма, яка проходила у листопаді на військовому об'єкті у Пекіні. Російських військових навчали дій в умовах радіаційних, хімічних та біологічних загроз. Документи містять фотографії, на яких учасники слухають лекції китайських інструкторів, вивчають модель ядерного реактора, освоюють хімічну та радіаційну розвідку та методи захисту військової інфраструктури від зараження.

У той самий час внутрішні звіти російських військових містять неоднозначну оцінку підготовки. Автори високо оцінили технічне оснащення китайських навчальних центрів, використання сучасних тренажерів та рівень теоретичної підготовки викладачів. Проте окремим пунктом вказали відсутність у китайської армії реального бойового досвіду.

В опублікованих документах також названо учасників програми. Російську делегацію очолював генерал-полковник Рустам Мурадов, а одним із слухачів курсу був генерал-майор Віталій Герасимов. З боку Китаю у відкритті занять брав участь генерал-майор Лі Цзіньсун.

Пекін відкинув публікацію Reuters, назвавши викладені відомості "цілком безпідставними". У китайському МЗС знову заявили про нейтральну позицію щодо війни в Україні. Однак у Європі все частіше розглядають військову співпрацю Москви та Пекіна як фактор, який може вимагати нових санкцій проти китайських структур, які підтримують російський оборонний сектор.

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