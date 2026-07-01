Тайные учения РФ в Китае вышли наружу: вскрылись документы, одобренные Путиным

Секретное военное сотрудничество России и Китая оказалось значительно глубже, чем считалось ранее. Агентство Reuters со ссылкой на внутренние российские документы и европейских чиновников сообщило, что в прошлом году российские военнослужащие проходили подготовку на объектах Народно-освободительной армии Китая. Причем программа была санкционирована на самом высоком уровне российского руководства.

Китай и РФ. Фото: из открытых источников

Согласно материалам агентства, отправку делегации Вооруженных сил РФ в Китай лично одобрил министр обороны Андрей Белоусов по поручению Владимира Путина. В организации подготовки принимали участие не менее четырех российских и китайских генералов, что, по мнению европейских чиновников, свидетельствует о стратегическом характере военного взаимодействия двух стран.

Одним из курсов стала трехнедельная программа, проходившая в ноябре на военном объекте в Пекине. Российских военных обучали действиям в условиях радиационных, химических и биологических угроз. Документы содержат фотографии, на которых участники слушают лекции китайских инструкторов, изучают модель ядерного реактора, осваивают химическую и радиационную разведку, а также методы защиты военной инфраструктуры от заражения.

В то же время внутренние отчеты российских военных содержат неоднозначную оценку подготовки. Авторы высоко оценили техническое оснащение китайских учебных центров, использование современных тренажеров и уровень теоретической подготовки преподавателей. Однако отдельным пунктом указали отсутствие у китайской армии реального боевого опыта.

В опубликованных документах также названы участники программы. Российскую делегацию возглавлял генерал-полковник Рустам Мурадов, а одним из слушателей курса был генерал-майор Виталий Герасимов. Со стороны Китая в открытии занятий участвовал генерал-майор Ли Цзиньсун.

Пекин отверг публикацию Reuters, назвав изложенные сведения "полностью безосновательными". В китайском МИД вновь заявили о нейтральной позиции по войне в Украине. Однако в Европе все чаще рассматривают военное сотрудничество Москвы и Пекина как фактор, который может потребовать новых санкционных мер против китайских структур, поддерживающих российский оборонный сектор.

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