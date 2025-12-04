Сюрприз під ялинку: з 1 січня зміниться платіжка за газ — скільки доведеться платити

З 1 січня 2026 року в Україні зміниться вартість доставки газу, яку сплачують щомісяця окремо від основного рахунку за блакитне паливо. Про це повідомляє видання "ГазПравда".

Тариф на доставку газу змінюється з 1 січня — сума вже відома

Причина змін — новий розрахунок тарифу на розподіл газу, який проводиться щороку на основі обсягів споживання. Уточнено: нові суми будуть чинними протягом усього 2026 року.

Як дізнатися свій новий платіж: покрокова інструкція

Щоб дізнатися, скільки саме ви платитимете за доставку газу з 1 січня 2026 року:

Зайдіть у свій особистий кабінет на сайті оператора ГРМ (газорозподільчої компанії). Знайдіть обсяг споживання газу з 1 жовтня 2024 до 30 вересня 2025 року. Помножте цей обсяг на чинний тариф для вашого регіону. У кожного оператора — свій. Поділіть отриману суму на 12 місяців.

Це й буде ваша орієнтовна щомісячна плата за розподіл (доставку) газу у 2026 році.

Що ще важливо знати:

Тарифи на розподіл газу не змінюються — усе залежить лише від того, скільки ви використали газу за попередній рік.

Передавати показники лічильника потрібно щомісяця — з 1 по 5 число.

Тариф для вашого регіону можна дізнатись у платіжках або на сайті місцевого оператора ГРМ. Українці можуть вже зараз дізнатись, як зміниться їхня платіжка за газ з нового року. Вартість доставки переглядається автоматично — жодних заяв подавати не потрібно. Але уважний контроль за споживанням і передача показників можуть суттєво вплинути на розмір рахунку. Нагадаємо, портал "Коментарі" уже писав, як зміняться тарифи для населення з нового року.