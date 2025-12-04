logo_ukra

Сюрприз під ялинку: з 1 січня зміниться платіжка за газ — скільки доведеться платити
Сюрприз під ялинку: з 1 січня зміниться платіжка за газ — скільки доведеться платити

Українцям перерахують вартість доставки газу. Сума залежить від вашого споживання за останній рік — дізнатися її можна вже зараз.

4 грудня 2025, 14:24
З 1 січня 2026 року в Україні зміниться вартість доставки газу, яку сплачують щомісяця окремо від основного рахунку за блакитне паливо. Про це повідомляє видання "ГазПравда".

Сюрприз під ялинку: з 1 січня зміниться платіжка за газ — скільки доведеться платити

Тариф на доставку газу змінюється з 1 січня — сума вже відома

Причина змін — новий розрахунок тарифу на розподіл газу, який проводиться щороку на основі обсягів споживання. Уточнено: нові суми будуть чинними протягом усього 2026 року.

Як дізнатися свій новий платіж: покрокова інструкція

Щоб дізнатися, скільки саме ви платитимете за доставку газу з 1 січня 2026 року:

  1. Зайдіть у свій особистий кабінет на сайті оператора ГРМ (газорозподільчої компанії).

  2. Знайдіть обсяг споживання газу з 1 жовтня 2024 до 30 вересня 2025 року.

  3. Помножте цей обсяг на чинний тариф для вашого регіону. У кожного оператора — свій.

  4. Поділіть отриману суму на 12 місяців.

Це й буде ваша орієнтовна щомісячна плата за розподіл (доставку) газу у 2026 році.

Що ще важливо знати:

  • Тарифи на розподіл газу не змінюються — усе залежить лише від того, скільки ви використали газу за попередній рік.

  • Передавати показники лічильника потрібно щомісяця — з 1 по 5 число.

  • Тариф для вашого регіону можна дізнатись у платіжках або на сайті місцевого оператора ГРМ.

    Українці можуть вже зараз дізнатись, як зміниться їхня платіжка за газ з нового року. Вартість доставки переглядається автоматично — жодних заяв подавати не потрібно. Але уважний контроль за споживанням і передача показників можуть суттєво вплинути на розмір рахунку.

    Нагадаємо, портал "Коментарі" уже писав, як зміняться тарифи для населення з нового року



