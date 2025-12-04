logo

BTC/USD

92959

ETH/USD

3185.95

USD/UAH

42.2

EUR/UAH

49.23

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Сюрприз под елку: с 1 января изменится платеж за газ — сколько придется платить
commentss НОВОСТИ Все новости

Сюрприз под елку: с 1 января изменится платеж за газ — сколько придется платить

Украинцам перечислят стоимость доставки газа. Сумма зависит от вашего потребления за последний год – узнать ее можно уже сейчас.

4 декабря 2025, 14:24
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

С 1 января 2026 года в Украине изменится стоимость доставки газа , которую ежемесячно платят отдельно от основного счета за голубое топливо. Об этом сообщает издание "ГазПравда".

Сюрприз под елку: с 1 января изменится платеж за газ — сколько придется платить

Тариф на доставку газа меняется с 1 января - сумма уже известна

Причина изменений – новый расчет тарифа на распределение газа , который производится ежегодно на основе объемов потребления. Уточнено: новые суммы будут действовать в течение всего 2026 года .

Как узнать свой новый платеж: пошаговая инструкция

Чтобы узнать, сколько именно вы будете платить за доставку газа с 1 января 2026 года:

  1. Зайдите в свой личный кабинет на сайте оператора ГРМ (газораспределительной компании).

  2. Найдите объем потребления газа с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года.

  3. Умножьте этот объем на действующий тариф для вашего региона. У каждого оператора свой.

  4. Разделите полученную сумму на 12 месяцев.

Это и будет ваша ориентировочная ежемесячная плата за распределение (доставку) газа в 2026 году.

Что еще важно знать:

  • Тарифы на распределение газа не изменяются — все зависит только от того, сколько вы использовали за предыдущий год.

  • Передавать показатели счетчика нужно ежемесячно – с 1 по 5 число.

  • Тариф для вашего региона можно узнать в платежках или на сайте местного оператора ГРМ.

    Украинцы уже сейчас могут узнать, как изменится их платежка за газ с нового года. Стоимость доставки просматривается автоматически – никаких заявлений подавать не нужно. Но внимательный контроль за потреблением и передача показателей могут оказать существенное влияние на размер счета.

    Напомним, портал "Комментарии" уже писал, как изменятся тарифы для населения с нового года .



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости