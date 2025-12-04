Сюрприз под елку: с 1 января изменится платеж за газ — сколько придется платить

С 1 января 2026 года в Украине изменится стоимость доставки газа , которую ежемесячно платят отдельно от основного счета за голубое топливо. Об этом сообщает издание "ГазПравда".

Тариф на доставку газа меняется с 1 января - сумма уже известна

Причина изменений – новый расчет тарифа на распределение газа , который производится ежегодно на основе объемов потребления. Уточнено: новые суммы будут действовать в течение всего 2026 года .

Как узнать свой новый платеж: пошаговая инструкция

Чтобы узнать, сколько именно вы будете платить за доставку газа с 1 января 2026 года:

Зайдите в свой личный кабинет на сайте оператора ГРМ (газораспределительной компании). Найдите объем потребления газа с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года. Умножьте этот объем на действующий тариф для вашего региона. У каждого оператора свой. Разделите полученную сумму на 12 месяцев.

Это и будет ваша ориентировочная ежемесячная плата за распределение (доставку) газа в 2026 году.

Что еще важно знать:

Тарифы на распределение газа не изменяются — все зависит только от того, сколько вы использовали за предыдущий год.

Передавать показатели счетчика нужно ежемесячно – с 1 по 5 число.

Тариф для вашего региона можно узнать в платежках или на сайте местного оператора ГРМ. Украинцы уже сейчас могут узнать, как изменится их платежка за газ с нового года. Стоимость доставки просматривается автоматически – никаких заявлений подавать не нужно. Но внимательный контроль за потреблением и передача показателей могут оказать существенное влияние на размер счета. Напомним, портал "Комментарии" уже писал, как изменятся тарифы для населения с нового года .