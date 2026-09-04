Свої проти своїх: чому зіткнення СБУ та ГУР у Києві могло стати неминучим

Бійці двох підрозділів СБУ та ГУР, в кожному з яких сильна внутрішня культура та між якими існує традиційна конкуренція, зіткнулися на території, яку кожен на певних підставах вважає своєю. При цьому кожен підрозділ має відповідні накази своїх командирів і вважає діяльність іншого підрозділу незаконною. Про це розповів викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, громадський активіст Валерій Пекар.

СБУ. Фото: з відкритих джерел

"Якщо ось так подивитися на ситуацію, то видно наступне: в таких умовах зіткнення фактично неминуче. Бійці з кожного боку будуть захищати своїх, що б не сталося, бо в цьому суть військової згуртованості. Подібні зіткнення можуть відбуватися повсюди в країні, і ми не знаємо про це лише через те, що не всі підрозділи медійні", – зазначив експерт.

За його словами, в такій ситуації виключна відповідальність лежить на командирах, які віддали відповідні накази. Безумовна відповідальність лежить на старшому командирі, який не розмежував сфери відповідальності та не побудував систему взаємодії на такі випадки. У цій конкретній ситуації старший командир – це верховний головнокомандувач. Оскільки подібні випадки вже були, очевидно, після них не було аналізу проведених дій та відповідних висновків.

"Поставте себе на місце бійців й усвідомте, що ви би на їхньому місці діяли так само: виконували наказ командира, захищали своїх, протидіяли діям чужих, які вважаєте незаконними. Дані з відкритих джерел створюють сильне враження, що не треба робити поспішних висновків. І тим більше не треба кричати про махновщину, бандитизм, відсутність державної монополії на насильство та інші дурощі, які швидко підхопить і роздмухає російська пропаганда. Йдеться не про незаконні збройні формування, а про державні структури Сил оборони України, які діють відповідно до законів та статутів", – резюмував експерт.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Путін шукає вихід чи готує нову ескалацію: Портников розкрив небезпечні сигнали Кремля.



