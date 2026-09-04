Свої проти своїх: чому зіткнення СБУ та ГУР у Києві могло стати неминучим

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Кравцев Сергей
Бійці двох підрозділів СБУ та ГУР, в кожному з яких сильна внутрішня культура та між якими існує традиційна конкуренція, зіткнулися на території, яку кожен на певних підставах вважає своєю. При цьому кожен підрозділ має відповідні накази своїх командирів і вважає діяльність іншого підрозділу незаконною. Про це розповів викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, громадський активіст Валерій Пекар.
СБУ. Фото: з відкритих джерел
За його словами, в такій ситуації виключна відповідальність лежить на командирах, які віддали відповідні накази. Безумовна відповідальність лежить на старшому командирі, який не розмежував сфери відповідальності та не побудував систему взаємодії на такі випадки. У цій конкретній ситуації старший командир – це верховний головнокомандувач. Оскільки подібні випадки вже були, очевидно, після них не було аналізу проведених дій та відповідних висновків.
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