Свои против своих: почему столкновение СБУ и ГУР в Киеве могло стать неизбежным

Бойцы двух подразделений СБУ и ГУР, в каждом из которых сильна внутренняя культура и между которыми существует традиционная конкуренция, столкнулись на территории, которую каждый на определенных основаниях считает своей. При этом у каждого подразделения есть соответствующие приказы своих командиров и считает деятельность другого подразделения незаконной. Об этом рассказал преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы, общественный активист Валерий Пекарь.

СБУ. Фото: из открытых источников

"Если вот так посмотреть на ситуацию, видно следующее: в таких условиях столкновение фактически неизбежно. Бойцы с каждой стороны будут защищать своих, что бы ни произошло, потому что в этом суть военной сплоченности. Подобные столкновения могут происходить повсюду в стране, и мы не знаем об этом только потому, что не все подразделения медиа", – отметил эксперт.

По его словам, в такой ситуации исключительная ответственность лежит на командирах, отдавших соответствующие приказы. Безусловная ответственность лежит на старшем командире, который не разграничил сферу ответственности и не построил систему взаимодействия на такие случаи. В данной конкретной ситуации старший командир – это верховный главнокомандующий. Поскольку подобные случаи уже были, очевидно, после них не было анализа проведённых действий и соответствующих выводов.

Поставьте себя на место бойцов и осознайте, что вы бы на их месте действовали так же: выполняли приказ командира, защищали своих, противодействовали действиям чужих, которые считаете незаконными. Данные из открытых источников производят сильное впечатление, что не нужно делать поспешных выводов. И тем более не надо кричать о махновщине, бандитизме, отсутствии государственной монополии на насилие и прочей глупости, которую быстро подхватит и раздует российская пропаганда. Речь идет не о незаконных вооруженных формированиях, а о государственных структурах Сил обороны Украины, действующих в соответствии с законами и уставами", – резюмировал эксперт.

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