Свои против своих: почему столкновение СБУ и ГУР в Киеве могло стать неизбежным

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Кравцев Сергей
Бойцы двух подразделений СБУ и ГУР, в каждом из которых сильна внутренняя культура и между которыми существует традиционная конкуренция, столкнулись на территории, которую каждый на определенных основаниях считает своей. При этом у каждого подразделения есть соответствующие приказы своих командиров и считает деятельность другого подразделения незаконной. Об этом рассказал преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы, общественный активист Валерий Пекарь.
СБУ. Фото: из открытых источников
По его словам, в такой ситуации исключительная ответственность лежит на командирах, отдавших соответствующие приказы. Безусловная ответственность лежит на старшем командире, который не разграничил сферу ответственности и не построил систему взаимодействия на такие случаи. В данной конкретной ситуации старший командир – это верховный главнокомандующий. Поскольку подобные случаи уже были, очевидно, после них не было анализа проведённых действий и соответствующих выводов.
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