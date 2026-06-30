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Світовий тренд на здешевлення палива оминув Україну: у Раді закликали розібратися з вартістю бензину

«Куди дивиться АМКУ?»: нардеп Гончаренко обурився замороженими цінниками на українських АЗС

30 червня 2026, 18:23
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Недилько Ксения

В Україні вартість автомобільного палива продовжує триматися на високому рівні, попри суттєве зниження цін на сировину на світових ринках. На цю проблему звернув увагу народний депутат Олексій Гончаренко. Він висловив обурення тим, що українські водії змушені переплачувати за бензин, тоді як глобальні тенденції демонструють зовсім іншу картину.

Світовий тренд на здешевлення палива оминув Україну: у Раді закликали розібратися з вартістю бензину

Ілюстративне фото

Парламентар нагадав, якими аргументами раніше виправдовували стрибок цінників на автозаправних станціях.

"Коли спалахнули бойові дії в Ірані, нам активно розповідали, що паливо дорожчає суто через стрімке зростання нафтових ф'ючерсів", — зазначив Олексій Гончаренко.

Проте, за словами депутата, з того часу ситуація кардинально змінилася. Минуло вже чотири місяці, і світові ціни на чорне золото повернулися до тих показників, які фіксувалися ще до початку конфлікту на Близькому Сході. Натомість українські АЗС не поспішають переглядати свою цінову політику в бік зменшення.

Світовий тренд на здешевлення палива оминув Україну: у Раді закликали розібратися з вартістю бензину - фото 2
Світовий тренд на здешевлення палива оминув Україну: у Раді закликали розібратися з вартістю бензину - фото 2


Гончаренко наголосив, що така аномалія відбувається на тлі глобального здешевлення енерноносіїв, яке відчувають споживачі в інших країнах.

"У всьому світі зараз чітко видно стійкий тренд на поступове зниження вартості палива. У мене виникає лише два простих питання: чому у нас ціни не падають і куди взагалі дивиться Антимонопольний комітет України?" — резюмував нардеп.

Він закликав профільне відомство (АМКУ) відреагувати на ситуацію та перевірити обґрунтованість поточних роздрібних цін на бензин на українському ринку.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські окупаційні війська розпочали цілеспрямовану кампанію зі знищення автозаправних станцій у прифронтових регіонах України, використовуючи для ударів широкий спектр безпілотників. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.



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