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Мировой тренд на удешевление топлива обошел Украину: в Раде призвали разобраться со стоимостью бензина

«Куда смотрит АМКУ?»: нардеп Гончаренко возмутился замороженными ценниками на украинских АЗС

30 июня 2026, 18:23
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Недилько Ксения

В Украине стоимость автомобильного топлива продолжает держаться на высоком уровне, несмотря на существенное снижение цен на сырье на мировых рынках. На эту проблему обратил внимание народный депутат Алексей Гончаренко. Он выразил возмущение тем, что украинские водители вынуждены переплачивать за бензин, в то время как глобальные тенденции демонстрируют совсем другую картину.

Мировой тренд на удешевление топлива обошел Украину: в Раде призвали разобраться со стоимостью бензина

Иллюстративное фото

Парламентарий напомнил, какими аргументами ранее оправдывали скачок ценников на автозаправочных станциях.

"Когда вспыхнули боевые действия в Иране, нам активно рассказывали, что топливо дорожает сугубо из-за стремительного роста нефтяных фьючерсов", — отметил Алексей Гончаренко.

Однако, по словам депутата, с тех пор ситуация кардинально изменилась. Прошло уже четыре месяца и мировые цены на черное золото вернулись к тем показателям, которые фиксировались еще до начала конфликта на Ближнем Востоке. В то же время украинские АЗС не спешат пересматривать свою ценовую политику в сторону уменьшения.

Мировой тренд на удешевление топлива обошел Украину: в Раде призвали разобраться со стоимостью бензина - фото 2
Мировой тренд на удешевление топлива обошел Украину: в Раде призвали разобраться со стоимостью бензина - фото 2


Гончаренко подчеркнул, что подобная аномалия происходит на фоне глобального удешевления энергоносителей, которое испытывают потребители в других странах.

"Во всем мире сейчас отчетливо виден устойчивый тренд на постепенное снижение стоимости топлива. У меня возникает всего два простых вопроса: почему у нас цены не падают и куда вообще смотрит Антимонопольный комитет Украины?" – резюмировал нардеп.

Он призвал профильное ведомство (АМКУ) отреагировать на ситуацию и проверить обоснованность текущих розничных цен на бензин на украинском рынке.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские оккупационные войска начали целенаправленную кампанию по уничтожению автозаправочных станций в прифронтовых регионах Украины, используя для ударов широкий спектр беспилотников. Об этом сообщил советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов.



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