Світло та опалення чи боротьба з корупцією: гендиректор Укрпошти поцікавився думкою українців

Генеральний директор Укрпошти поцікавився у своїх підписників у Facebook, що важливіше — мати опалення та світло тут і зараз чи "боротися з корупцією".

Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Укрпошта як державна компанія має закуповувати все своє обладнання через "Прозорро". Смілянський звернув увагу, що ця процедура не швидка та ще й без гарантії кінцевого результату.

"Тож вибір такий: дозволити нам придбати техніку без аукціону там, де знайдемо, і мати світло та опалення вже зараз чи йти в публічні закупівлі й, можливо, отримати її десь у березні (за позитивного сценарію). Здавалося б, усе просто. Але є одне "але", — пише Смілянський.

За словами гендиректора Укрпошти, якщо зараз купувати генератори без аукціону, то навесні "можуть прийти" і до компанії, й до тих, хто дав такий дозвіл, щоб перевірити, чому купували так дорого в січні.

"І, повірте, доколупатися можна на 100% до будь-якої ціни. А ще керівнику компанії з державною участю можна легко пред’явити щось на кшталт: "А чому ви не передбачили важку зиму і не купили все заздалегідь улітку 2025 року?" Але і це не найкумедніше. Якщо купити все заздалегідь, а зима буде не така сувора, то миттєво з’явиться розслідування за неефективне використання і "замороження" державних коштів у неефективних активах", — зазначив Смілянський.

Гендиректор Укрпошти зізнався, що навмисне зараз зробив такий допис, щоб "повернутися до коментарів навесні, коли пройдемо цей шлях самурая".

Смілянський також повідомив, що Укрпошта має декілька тисяч генераторів і завчасно до зими закупила сотні нових. Однак, вони не розраховані на роботу нон-стоп по 10 годин у сильний мороз.

"Відповідно, щодня ми втрачаємо по 10–15 штук. Ремонтуємо, міняємо тощо, щоб підтримувати безперебійну роботу. Але якщо ви думаєте, що знайти майстрів не за готівку легко, то сильно помиляєтеся. Як ми це робимо, окрема історія. Колись розповім", — додав гендиректор Укрпошти.

Як писав портал "Коментарі", міністр енергетики Денис Шмигаль доручив "Укренерго" скоротити тривалість відключень електроенергії в найпроблемніших регіонах шляхом збільшення імпорту, будівництва нових ліній електропередач та покращення пропускної здатності мереж.

Однак, як зазначив енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв, у короткостроковій перспективі суттєвого зростання імпорту з ЄС очікувати не варто.