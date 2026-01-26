Свет и отопление или борьба с коррупцией: гендиректор Укрпочты поинтересовался мнением украинцев

Генеральный директор Укрпочты поинтересовался у своих подписчиков в Facebook, что важнее – иметь отопление и свет здесь и сейчас или "бороться с коррупцией".

Гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский. Фото: из открытых источников

По его словам, Укрпочта как государственная компания должна закупать все свое оборудование через Прозорро. Смелянский обратил внимание, что эта процедура не быстра и без гарантии конечного результата.

"Так что выбор таков: позволить нам приобрести технику без аукциона там, где найдем, и иметь свет и отопление уже сейчас или идти в публичные закупки и, возможно, получить ее где-то в марте (при положительном сценарии). Казалось бы, все просто. Но есть одно "но", – пишет Смелянский.

По словам гендиректора Укрпочты, если сейчас покупать генераторы без аукциона, то весной "могут прийти" и в компанию, и к тем, кто дал такое разрешение, чтобы проверить, почему покупали так дорого в январе.

"И, поверьте, доковыряться можно на 100% до любой цены. А еще руководителю компании с государственным участием можно легко предъявить что-то вроде: "А почему вы не предусмотрели тяжелую зиму и не купили все заранее летом 2025?" Но и это не самое забавное. Если купить все заранее, а зима будет не столь суровая, то мгновенно появится расследование за неэффективное использование и "замораживание" государственных средств в неэффективных активах", — отметил Смелянский.

Гендиректор Укрпочты признался, что умышленно сейчас сделал такое сообщение, чтобы "вернуться к комментариям весной, когда пройдем этот путь самурая".

Смелянский также сообщил, что Укрпочта имеет несколько тысяч генераторов и заблаговременно до зимы закупила сотни новых. Однако они не рассчитаны на работу нон-стоп по 10 часов в сильный мороз.

"Соответственно, каждый день мы теряем по 10–15 штук. Ремонтируем, меняем и т.д., чтобы поддерживать бесперебойную работу. Но если вы думаете, что найти мастеров не за наличные деньги легко, то сильно ошибаетесь. Как мы это делаем, отдельная история. Когда-нибудь расскажу", — добавил гендиректор Укрпочты.

Как писал портал "Комментарии", министр энергетики Денис Шмигаль поручил "Укрэнерго" сократить продолжительность отключений электроэнергии в самых проблемных регионах путем увеличения импорта, строительства новых линий электропередач и улучшения пропускной способности сетей.

Однако, как отметил энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев, в краткосрочной перспективе существенного роста импорта из ЕС не стоит ожидать.