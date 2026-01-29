Світло гасне: соціологи з’ясували, чи справді українці масово виїжджають через удари по енергетиці

Попри масовані атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України та пов’язані з цим побутові труднощі, абсолютна більшість громадян не змінили місце проживання. Про це свідчать результати соціологічного опитування.

Відключення світла. Фото: із відкритих джерел

Згідно з дослідженням, 87% опитаних українців залишилися жити там, де перебували до енергетичної кризи, навіть попри перебої з електропостачанням, водою та опаленням. Найбільш мобільними виявилися мешканці регіонів, які зазнали найпотужніших атак по енергосистемі, — Сходу України та Києва. Звідти тимчасово виїхали 21% і 18% респондентів відповідно.

Серед 13% громадян, які все ж були змушені змінити місце проживання, більшість переїжджали недалеко: 60% залишилися в межах своєї області, ще близько половини виїхали до інших регіонів України. Переважна частина тимчасово переміщених осіб планує повернутися додому після потепління або стабілізації безпекової ситуації. Водночас 16% мешканців Східних регіонів і 22% Північних наразі не бачать можливості для повернення.

Менше 10% опитаних заявили про намір виїхати з України протягом найближчих шести місяців. Цей показник залишається стабільним і свідчить, що навіть інтенсивні удари по енергетиці не призвели до нового сплеску міграції.

Ключовими причинами можливого виїзду залишаються загроза життю та здоров’ю, ризик окупації або втрата житла. Побутові труднощі самі по собі не є вирішальним чинником. Водночас 43% респондентів допускають зміну місця проживання у разі подальшого погіршення умов – зокрема, якщо температура в оселі опуститься нижче 10 градусів або електро- та водопостачання буде відсутнє понад 48 годин.

