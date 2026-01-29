logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.85

EUR/UAH

51.24

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Світло гасне: соціологи з’ясували, чи справді українці масово виїжджають через удари по енергетиці
commentss НОВИНИ Всі новини

Світло гасне: соціологи з’ясували, чи справді українці масово виїжджають через удари по енергетиці

Опитування показало, що навіть блекаути й холод не стали вирішальним чинником для міграції

29 січня 2026, 15:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Попри масовані атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України та пов’язані з цим побутові труднощі, абсолютна більшість громадян не змінили місце проживання. Про це свідчать результати соціологічного опитування.

Світло гасне: соціологи з’ясували, чи справді українці масово виїжджають через удари по енергетиці

Відключення світла. Фото: із відкритих джерел

Згідно з дослідженням, 87% опитаних українців залишилися жити там, де перебували до енергетичної кризи, навіть попри перебої з електропостачанням, водою та опаленням. Найбільш мобільними виявилися мешканці регіонів, які зазнали найпотужніших атак по енергосистемі, — Сходу України та Києва. Звідти тимчасово виїхали 21% і 18% респондентів відповідно.

Серед 13% громадян, які все ж були змушені змінити місце проживання, більшість переїжджали недалеко: 60% залишилися в межах своєї області, ще близько половини виїхали до інших регіонів України. Переважна частина тимчасово переміщених осіб планує повернутися додому після потепління або стабілізації безпекової ситуації. Водночас 16% мешканців Східних регіонів і 22% Північних наразі не бачать можливості для повернення.

Менше 10% опитаних заявили про намір виїхати з України протягом найближчих шести місяців. Цей показник залишається стабільним і свідчить, що навіть інтенсивні удари по енергетиці не призвели до нового сплеску міграції.

Ключовими причинами можливого виїзду залишаються загроза життю та здоров’ю, ризик окупації або втрата житла. Побутові труднощі самі по собі не є вирішальним чинником. Водночас 43% респондентів допускають зміну місця проживання у разі подальшого погіршення умов – зокрема, якщо температура в оселі опуститься нижче 10 градусів або електро- та водопостачання буде відсутнє понад 48 годин.

Читайте також на порталі "Коментарі" — киян чекає треш: чому не варто чекати на стабільні графіки відключень.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://gradus.app/uk/open-reports/most-ukrainians-are-staying-home-despite-energy-crisis-and-cold-winter/
Теги:

Новини

Всі новини