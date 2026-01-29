Свет гаснет: социологи выяснили, действительно ли украинцы массово выезжают из-за ударов по энергетике

Несмотря на массированные атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины и связанные с этим бытовые трудности, абсолютное большинство граждан не изменили место жительства. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса.

Отключение света. Фото: из открытых источников

Согласно исследованию, 87% опрошенных украинцев остались жить там, где находились до энергетического кризиса, даже несмотря на перебои с электроснабжением, водой и отоплением. Наиболее мобильными оказались жители регионов, подвергшихся мощнейшим атакам по энергосистеме, — Востоку Украины и Киева. Оттуда временно уехали 21% и 18% респондентов соответственно.

Среди 13% граждан, которые все же были вынуждены сменить место жительства, большинство переезжали недалеко: 60% остались в пределах своей области, еще около половины уехали в другие регионы Украины. Большинство временно перемещенных лиц планирует вернуться домой после потепления или стабилизации ситуации безопасности. В то же время 16% жителей Восточных регионов и 22% Северных пока не видят возможности возвращения.

Меньше 10% опрошенных заявили о намерении уехать из Украины в течение ближайших шести месяцев. Этот показатель остается стабильным и свидетельствует о том, что даже интенсивные удары по энергетике не привели к новому всплеску миграции.

Ключевыми причинами возможного выезда остаются угроза жизни и здоровью, риск оккупации или потеря жилья. Бытовые трудности сами по себе не являются решающим фактором. В то же время 43% респондентов допускают изменение места жительства в случае дальнейшего ухудшения условий – в частности, если температура в доме опустится ниже 10 градусов или электро- и водоснабжение будет отсутствовать более 48 часов.

