Світло 30 березня знову обмежать: українців попередили про вечірні відключення по всій країні

В Україні повертаються обмеження електроенергії – але поки що лише для частини споживачів.

30 березня 2026, 10:02
Проніна Анна

Сьогодні, 30 березня, у вечірній час в усіх регіонах України запровадять графіки обмеження електропостачання для промислових споживачів.

Вже сьогодні ввечері – енергосистема під ударом, вводять обмеження

Як передають "Коментарі", про це повідомляє "Укренерго".

Обмеження діятимуть у період з 18:00 до 22:00. Причиною такого рішення стали наслідки російських ракетно-дронових атак по енергетичній інфраструктурі країни.

У компанії наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається складною і динамічною. Через це українцям рекомендують регулярно перевіряти оновлення на офіційних ресурсах обленерго, адже тривалість та масштаби обмежень можуть змінюватися.

Йдеться саме про обмеження для промисловості, однак подібні заходи можуть впливати на загальну стабільність енергосистеми.

Також 30 березня ексміністр енергетики Іван Плачков звернув увагу на складну ситуацію напередодні наступної зими. За його словами, українцям варто розглянути можливість тимчасового переїзду до населених пунктів із пічним опаленням – зокрема, у села або невеликі міста, щоб легше пережити критичний період.

Енергетики підкреслюють – навіть тимчасові обмеження є вимушеним кроком для стабілізації системи після атак і збереження балансу електроенергії в країні.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у ніч на 30 березня місто Дніпро та райони Дніпропетровської області зазнали атаки російських безпілотників. Сили протиповітряної оборони знищили щонайменше 18 ворожих дронів, однак у кількох громадах зафіксовані руйнування інфраструктури та житлових будівель.

Також наше видання повідомляло, що російський Z-блогер описав ситуацію на фронті, визнавши, що дороги біля лінії бойового зіткнення перетворилися на смертельну "лотерею".



