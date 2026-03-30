Свет 30 марта снова ограничат: украинцев предупредили о вечерних отключениях по всей стране
Свет 30 марта снова ограничат: украинцев предупредили о вечерних отключениях по всей стране

В Украине возвращаются ограничения электроэнергии – но пока только для части потребителей.

30 марта 2026, 10:02
Проніна Анна

Сегодня, 30 марта, в вечернее время во всех регионах Украины будут введены графики ограничения электроснабжения для промышленных потребителей.

Уже сегодня вечером – энергосистема под ударом, вводят ограничения

Как передают " Комментарии ", об этом сообщает "Укрэнерго".

Ограничения будут действовать в период с 18:00 до 22:00. Причиной такого решения стали последствия российских ракетно-дроновых атак по энергетической инфраструктуре страны.

В компании отмечают, что ситуация в энергосистеме остается сложной и динамичной. Поэтому украинцам рекомендуют регулярно проверять обновления на официальных ресурсах облэнерго, ведь продолжительность и масштабы ограничений могут изменяться.

Речь идет именно об ограничениях для промышленности, однако подобные меры могут влиять на стабильность энергосистемы.

Также 30 марта эксминистр энергетики Иван Плачков обратил внимание на сложную ситуацию в преддверии следующей зимы. По его словам, украинцам следует рассмотреть возможность временного переезда в населенные пункты с печным отоплением – в частности, в села или небольшие города, чтобы легче пережить критический период.

Энергетики подчеркивают – даже временные ограничения являются вынужденным шагом для стабилизации системы после атак и сохранения баланса электроэнергии в стране.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что в ночь на 30 марта город Днепр и районы Днепропетровской области подверглись атаке российских беспилотников. Силы противовоздушной обороны уничтожили не менее 18 вражеских дронов, однако в нескольких общинах зафиксированы разрушения инфраструктуры и жилых зданий.

Также наше издание сообщало , что российский Z-блогер описал ситуацию на фронте, признав, что дороги у линии боевого столкновения превратились в смертельную "лотерею".



