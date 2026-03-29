Z-блогери визнають втрати своєї армії: на що жаліються

Ткачова Марія
Російський Z-блогер заявив, що ситуація на фронті для військових РФ залишається вкрай небезпечною, а пересування поблизу лінії бойового зіткнення перетворилося на справжню "лотерею".
Росіяни про ситуацію на фронті
За його словами, будь-яка дорога — як пряма, так і рокадна — у прифронтовій зоні може стати смертельною пасткою. Військові не знають, чи зможуть дістатися до позицій живими, адже ризик ураження залишається постійним.
Блогер також визнав існування так званих "кіл-зон", де українські сили мають можливість контролювати пересування та завдавати ударів по живій силі й техніці.
За його словами, це призводить до щоденних втрат серед особового складу, знищення техніки та ураження бронетехніки.
Він підкреслює, що українські безпілотники відіграють ключову роль у цих процесах, фактично створюючи постійну загрозу для будь-якого руху поблизу фронту.
Таким чином, навіть російські джерела визнають, що контроль у повітрі та використання дронів суттєво впливають на перебіг бойових дій і ускладнюють логістику противника.