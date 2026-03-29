Z-блогери визнають втрати своєї армії: на що жаліються

Російський Z-блогер заявив, що ситуація на фронті для військових РФ залишається вкрай небезпечною, а пересування поблизу лінії бойового зіткнення перетворилося на справжню "лотерею".

Росіяни про ситуацію на фронті

За його словами, будь-яка дорога — як пряма, так і рокадна — у прифронтовій зоні може стати смертельною пасткою. Військові не знають, чи зможуть дістатися до позицій живими, адже ризик ураження залишається постійним.

Блогер також визнав існування так званих "кіл-зон", де українські сили мають можливість контролювати пересування та завдавати ударів по живій силі й техніці.

За його словами, це призводить до щоденних втрат серед особового складу, знищення техніки та ураження бронетехніки.

Він підкреслює, що українські безпілотники відіграють ключову роль у цих процесах, фактично створюючи постійну загрозу для будь-якого руху поблизу фронту.

Таким чином, навіть російські джерела визнають, що контроль у повітрі та використання дронів суттєво впливають на перебіг бойових дій і ускладнюють логістику противника.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у російському місті Таганрог зафіксовано серію вибухів на тлі атаки безпілотників. Місцеві жителі повідомляють про роботу протиповітряної оборони та численні прильоти.

Як зазначають моніторингові канали, у мережі з’являються відео, на яких видно моменти атаки, роботу ППО та реакцію місцевих мешканців. За інформацією медіа ASTRA, жителі міста називають цю атаку наймасштабнішою за весь час повномасштабної війни. На одному з відео зафіксовано момент влучання дрона в будівлю. За зовнішніми ознаками безпілотник нагадує тип "Shahed", які раніше активно використовувалися у війні.

