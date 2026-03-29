Z-блоггеры признают потери своей армии: на что жалуются

Российский Z-блогер заявил, что ситуация на фронте для военных РФ остается крайне опасной, а передвижение вблизи линии боевого столкновения превратилось в настоящую лотерею.

Россияне о ситуации на фронте

По его словам, любой путь — как прямой, так и рокадный — в прифронтовой зоне может стать смертельной ловушкой. Военные не знают, смогут ли добраться до позиций живыми, ведь риск поражения остается постоянным.

Блогер также признал существование так называемых "кил-зон", где украинские силы имеют возможность контролировать передвижение и наносить удары по живой силе и технике.

По его словам, это приводит к ежедневным потерям среди личного состава, уничтожению техники и поражению бронетехники.

Он подчеркивает, что украинские беспилотники играют ключевую роль в этих процессах, фактически создавая постоянную угрозу любому движению вблизи фронта.

Таким образом, даже российские источники признают, что контроль в воздухе и использование дронов существенно влияют на ход боевых действий и усложняют логистику противника.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в российском городе Таганрог зафиксирована серия взрывов на фоне атаки беспилотников. Местные жители сообщают о работе противовоздушной обороны и многочисленных прилетах.

Как отмечают мониторинговые каналы, в сети появляются видео, на которых видны моменты атаки, работа ПВО и реакция местных жителей. По информации медиа ASTRA, жители города называют эту атаку самой масштабной за все время полномасштабной войны. На одном из видео зафиксирован момент попадания дрона в здание. По внешним признакам беспилотник напоминает тип "Shahed", ранее активно использовавшихся в войне.

