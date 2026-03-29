Z-блоггеры признают потери своей армии: на что жалуются

Ткачова Марія
Российский Z-блогер заявил, что ситуация на фронте для военных РФ остается крайне опасной, а передвижение вблизи линии боевого столкновения превратилось в настоящую лотерею.
Россияне о ситуации на фронте
По его словам, любой путь — как прямой, так и рокадный — в прифронтовой зоне может стать смертельной ловушкой. Военные не знают, смогут ли добраться до позиций живыми, ведь риск поражения остается постоянным.
Блогер также признал существование так называемых "кил-зон", где украинские силы имеют возможность контролировать передвижение и наносить удары по живой силе и технике.
По его словам, это приводит к ежедневным потерям среди личного состава, уничтожению техники и поражению бронетехники.
Он подчеркивает, что украинские беспилотники играют ключевую роль в этих процессах, фактически создавая постоянную угрозу любому движению вблизи фронта.
Таким образом, даже российские источники признают, что контроль в воздухе и использование дронов существенно влияют на ход боевых действий и усложняют логистику противника.