Світла стане більше: в Укренерго зробили оптимістичну заяву

Постачання електроенергії в Україну з країн Європейського Союзу стане більш стабільним і передбачуваним. НЕК "Укренерго" вперше в історії українського енергоринку провела спільний місячний аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, повідомили в компанії.

Енергетика України. Фото: з відкритих джерел

Підсумки торгів засвідчили високий інтерес бізнесу до довгострокових та надійних поставок електроенергії в Україну. Сукупний попит учасників значно перевищив обсяги, виставлені на аукціон. Найбільша конкуренція зафіксована на угорському напрямку: трейдери подали заявки загальним обсягом 4625 МВт, що майже вдесятеро перевищило доступні 460 МВт. У торгах взяли участь 37 компаній, а переможцями стали 20 учасників із граничною ціною 13,4 євро за мегават.

Високий попит спостерігався й на кордоні зі Словаччиною. За 172 МВт пропускної спроможності змагалися 38 компаній, які загалом заявили 1826 МВт. У результаті доступ отримали 20 учасників, а ціна перетину становила 16 євро за мегават.

Активними були торги і на румунському напрямку: за наявних 172 МВт попит сягнув 1815 МВт. Тут переможцями стали 10 із 23 компаній, зафіксувавши ціну на рівні 10,82 євро за мегават.

В "Укренерго" зазначають, що перехід на спільні європейські аукціони є важливим кроком в умовах постійних загроз для енергетичної інфраструктури з боку Росії. Новий механізм має забезпечити прозорість і гарантованість імпорту електроенергії, а в перспективі — посилення конкуренції та зниження вартості електроенергії для українських споживачів і бізнесу.

