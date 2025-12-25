Света станет больше: в Укрэнерго сделали оптимистическое заявление

Поставка электроэнергии в Украину из стран Европейского Союза станет более стабильной и предсказуемой. НЭК "Укрэнерго" впервые в истории украинского энергорынка провела совместный месячный аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных связей, сообщили в компании.

Энергетика Украины. Фото: из открытых источников

Итоги торгов показали высокий интерес бизнеса к долгосрочным и надежным поставкам электроэнергии в Украину. Совокупный спрос участников значительно превысил объемы, выставленные на аукцион. Самая большая конкуренция зафиксирована на венгерском направлении: трейдеры подали заявки общим объемом 4625 МВт, что почти в десять раз превысило доступные 460 МВт. В торгах приняли участие 37 компаний, а победителями стали 20 участников с предельной ценой 13,4 евро за мегаватт.

Высокий спрос наблюдался и на границе со Словакией. За 172 МВт пропускной способности соревновались 38 компаний, которые в общей сложности заявили 1826 МВт. В результате доступ получили 20 участников, а цена пересечения составляла 16 евро за мегаватт.

Активны были торги и на румынском направлении: при имеющихся 172 МВт спрос достиг 1815 МВт. Здесь победителями стали 10 из 23 компаний, зафиксировав цену на уровне 10,82 евро за мегаватт.

В Укрэнерго отмечают, что переход на общие европейские аукционы является важным шагом в условиях постоянных угроз для энергетической инфраструктуры со стороны России. Новый механизм должен обеспечить прозрачность и гарантированность импорта электроэнергии, а в перспективе усиление конкуренции и снижение стоимости электроэнергии для украинских потребителей и бизнеса.

