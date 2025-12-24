На Заході розкрили підступну мету та методи Кремля: що стоїть за ударами по енергетиці

Росія змінила тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України, усвідомивши неможливість повністю знеструмити країну. Про це у коментарі виданню The Wall Street Journal заявив заступник міністра енергетики України Микола Колесник.

Відключення світла. Фото: із відкритих джерел

За його словами, окрім атак на великі підстанції, російські війська почали цілеспрямовано бити об'єктами обленерго в окремих регіонах, насамперед поблизу лінії фронту. Мета таких дій – дестабілізація ситуації на місцях та спроба посіяти соціальну напругу. Колесник зазначив, що за деякими енергетичними об'єктами за одну ніч наносилося до 50 ударів дронами та ракетами.

Журналісти WSJ зазначають, що наслідки цих атак вже відчуваються у великих містах. У Києві відключення електроенергії триває понад 12 годин, тоді як у прифронтових регіонах ситуація значно складніша. Зокрема, в Одесі на початку грудня тисячі мешканців залишалися без світла протягом чотирьох діб.

Голова Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що Росія намагається вивести Одесу з єдиної енергосистеми країни. Для цього, за його словами, удари завдаються не лише по підстанціям високої напруги, як у попередні роки, а й по розподільчим об'єктам. Експерт підкреслив, що після масштабних атак регіон може зіткнутися з вкрай важкою ситуацією протягом кількох днів, однак досягти колапсу енергосистеми України в цілому РФ не зможе.

Харченко також нагадав, що в Україні налічується близько 3500 розподільчих підстанцій, захистити які практично неможливо. Крім того, країна втратила майже 2,5 гігавата потужностей вугільних електростанцій, відновлення яких вимагатиме кілька місяців.

