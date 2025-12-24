logo

На Западе раскрыли коварную цель и методы Кремля: что стоит за ударами по энергетике
commentss НОВОСТИ Все новости

На Западе раскрыли коварную цель и методы Кремля: что стоит за ударами по энергетике

После провала планов тотального блэкаута враг пытается дестабилизировать отдельные области и города

24 декабря 2025, 14:03
Россия изменила тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины, осознав невозможность полностью обесточить страну. Об этом в комментарии изданию The Wall Street Journal заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

На Западе раскрыли коварную цель и методы Кремля: что стоит за ударами по энергетике

Отключение света. Фото: из открытых источников

По его словам, помимо атак на крупные подстанции, российские войска начали целенаправленно бить по объектам облэнерго в отдельных регионах, прежде всего вблизи линии фронта. Цель таких действий – дестабилизация ситуации на местах и попытка посеять социальное напряжение. Колесник отметил, что по некоторым энергетическим объектам за одну ночь наносилось до 50 ударов дронами и ракетами.

Журналисты WSJ отмечают, что последствия этих атак уже ощущаются в крупных городах. В Киеве отключения электроэнергии продолжаются более 12 часов, тогда как в прифронтовых регионах ситуация значительно сложнее. В частности, в Одессе в начале декабря тысячи жителей оставались без света в течение четырех суток.

Глава Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил изданию, что Россия пытается вывести Одессу из единой энергосистемы страны. Для этого, по его словам, удары наносятся не только по подстанциям высокого напряжения, как в предыдущие годы, но и по распределительным объектам. Эксперт подчеркнул, что после масштабных атак регион может столкнуться с крайне тяжелой ситуацией в течение нескольких дней, однако добиться коллапса энергосистемы Украины в целом РФ не сможет.

Харченко также напомнил, что в Украине насчитывается около 3500 распределительных подстанций, защитить которые полностью практически невозможно. Кроме того, страна потеряла почти 2,5 гигаватта мощностей угольных электростанций, восстановление которых потребует нескольких месяцев.

Читайте также на портале "Комментарии" — какая область в шаге от постоянного "полублэкаута": почему Украины ждет скачок цен на топливо.




Источник: https://www.wsj.com/world/christmas-in-ukraine-approaches-with-power-grid-in-crisis-a1779740
