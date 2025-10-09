Світ за крок від Третьої світової: яке тестування НАТО влаштовує Кремль

Місії НАТО з патрулювання повітряного простору, які ще недавно вважалися рутинними, зараз все частіше перетворюються на небезпечну гру на межі, адже є постійний ризик ескалації. Пілоти на F-35, F-16, Gripen та Eurofighter Typhoon працюють у режимі постійної бойової готовності. Щоразу, реагуючи на вторгнення російських літаків у небо над країнами Альянсу, все залежить від людського чинника. Як передає портал "Коментарі", про це пише "Business Insider".

ЗМІ зазначає, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну російські порушення повітряного простору НАТО почастішали. Лише останнім часом зафіксовано проліт 19 російських безпілотників над Польщею та інцидент із трьома МіГ-31, які перебували в небі Естонії понад 12 хвилин.

Західні аналітики вважають, що Москва свідомо "тестує" межі терпіння НАТО — спостерігає, які радари активуються, які літаки злітають і з яких баз, а також як поводяться пілоти.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте визнав, що Альянс діє в умовах сірої зони — коли немає відкритої війни, але й немає миру.

"Рішення про відкриття вогню приймаються в реальному часі, виходячи з розвідданих та рівня загрози", — пояснив він.

За словами Рютте, НАТО завжди реагуватиме пропорційно, "але це не завжди означає збивання літаків".

Він похвалив екіпажі, які добре відреагували під час недавніх інцидентів.

"Наші пілоти роблять саме те, чого їх навчили. Це те, для чого ми тренуємось – і це працює", – зазначив генсек.

