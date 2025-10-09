Лучшие крылатые ракеты Европы сегодня в Украине: почему в РФ в страхе и без Томагавков

Несмотря на то, что в медиа активно обсуждается возможность передачи Украине ракет "Томагавк", у украинцев есть ракеты, которыми уже можно создать нем ало проблем россиянам. О каких ракетах идет речь? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Ракета Фламинго. Фото: из открытых источников

"Нептун" и "Фламинго" постепенно улучшаются

Главный редактор портала "Милитарный" Михаил Люксиков заявил в эфире канала "КИЕВ24", что ракетные комплексы "Нептун" и "Фламинго" разрабатываются Украиной уже далеко не первый год и постепенно улучшаются.

"Ракета Р-360 комплекса "Нептун" – это изделие, которое, скажем так, разрабатывается уже более 10 лет, а после начала широкомасштабного вторжения активно модернизируется и развивается. Как мы видим, только за последние два месяца появились еще две версии, которые можно отличить визуально", — рассказал эксперт.

Люксиков подчеркнул, что "Нептун" является долговечной противокорабельной системой. Он добавил, что "Фламинго" имеет много отличий от этой системы.

""Фламинго" – это ракета уже военного времени. Она создана по популярной в 50-60-х годах аэродинамической схеме на современных технологических возможностях, что упрощает ее производство. У нее есть свои плюсы и минусы", — объяснил эксперт.

Он добавил, что "Нептун" и "Фламинго" дополняют друг друга. По его словам, параллельная работа обеспечивает гибкость и быстрое наращивание боеспособности.

"Длинный Нептун" — № 1 в Европе

Главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире Radio NV заявил, что украинская крылатая ракета "Длинный Нептун" является лучшей в Европе в своем классе.

Эксперт отметил, что характеристики ракеты "Длинный Нептун" стали известны благодаря выставке, проходившей в Киеве.

"Длинный Нептун" – это ракета, которая действительно имеет дальность в 1000 километров, то есть подтверждена такая дальность. Опять-таки, это дальность полета. Глубина ударов будет меньше, потому что ракета летит по сложному маршруту. А вот вес боевой части — 260 кг", — рассказал Катков.

Эксперт добавил, что у обычного "Нептуна", то есть того, который противокорабельный, который "Москву" потопил, дальность 300 км, вес боевой части 150 кг.

"Это очень положительный аспект — увеличение боевой части, особенно, когда речь идет о создании ракеты, которая имеет большую дальность, потому что, как правило, когда увеличивается дальность полета ракеты, жертвуется весом боевой части, что высвобождает массу для топлива. Но когда создавался "Длинный Нептун", одновременно была и кратно увеличена дальность, и приятно увеличена боевая часть — со 150 до 260 кг", — рассказал Катков.

Он утверждает, что "Длинный Нептун" лучше французской MdCN (Missile de Croisière Naval) — единственной европейской крылатой ракеты с аналогичной дальностью в 1000 км. При этом добавил, что вес боевой части MdCN, по разным источникам, составляет 250-300 кг.

Главный редактор Defense Express отметил, что есть еще третья версия "Нептуна" — "Пузатый Нептун", поскольку у него есть утолщения по бокам, где, вероятно, расположены дополнительные топливные баки. Эта ракета в габаритах длины и диаметра соответствует параметрам обычного "Нептуна". По его словам, чем больше в ракете топлива, тем больше дальность при той же боевой части.

