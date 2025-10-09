Лучшие крылатые ракеты Европы сегодня в Украине: почему в РФ в страхе и без Томагавков

Рубрики
Несмотря на то, что в медиа активно обсуждается возможность передачи Украине ракет "Томагавк", у украинцев есть ракеты, которыми уже можно создать нем ало проблем россиянам. О каких ракетах идет речь? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.
Ракета Фламинго. Фото: из открытых источников
Главный редактор портала "Милитарный" Михаил Люксиков заявил в эфире канала "КИЕВ24", что ракетные комплексы "Нептун" и "Фламинго" разрабатываются Украиной уже далеко не первый год и постепенно улучшаются.
Люксиков подчеркнул, что "Нептун" является долговечной противокорабельной системой. Он добавил, что "Фламинго" имеет много отличий от этой системы.
Он добавил, что "Нептун" и "Фламинго" дополняют друг друга. По его словам, параллельная работа обеспечивает гибкость и быстрое наращивание боеспособности.
Главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире Radio NV заявил, что украинская крылатая ракета "Длинный Нептун" является лучшей в Европе в своем классе.
Эксперт отметил, что характеристики ракеты "Длинный Нептун" стали известны благодаря выставке, проходившей в Киеве.
Эксперт добавил, что у обычного "Нептуна", то есть того, который противокорабельный, который "Москву" потопил, дальность 300 км, вес боевой части 150 кг.
Он утверждает, что "Длинный Нептун" лучше французской MdCN (Missile de Croisière Naval) — единственной европейской крылатой ракеты с аналогичной дальностью в 1000 км. При этом добавил, что вес боевой части MdCN, по разным источникам, составляет 250-300 кг.
Главный редактор Defense Express отметил, что есть еще третья версия "Нептуна" — "Пузатый Нептун", поскольку у него есть утолщения по бокам, где, вероятно, расположены дополнительные топливные баки. Эта ракета в габаритах длины и диаметра соответствует параметрам обычного "Нептуна". По его словам, чем больше в ракете топлива, тем больше дальность при той же боевой части.
